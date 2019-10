Bandi Concorso Ministero della Giustizia per psicologo e CNF | candidatura entro novembre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ile il Consiglio Nazionale Forense hanno indetto nuovidi, per l'inserimento di unoe per l'ammissione al corso propedeutico per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.pubblico aIl dipartimentominorile e di comunità hato un avviso pubblico, per l'assegnazione di un posto professionale esterno in funzione dida destinare alle attività di valutazione del rischio stress-lavoro per l'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Sassari e l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di Nuoro e Oristano (Sardegna). I titoli di istruzione e i requisiti di accesso sono i seguenti: laurea magistrale in psicologia; essere iscritti all'ordine degli psicologi; esperienza triennale certificata; competenza nei servizi attuati dagli ...

