Bancarotta e false fatture | la procura di Firenze contesta ai coniugi Renzi e ad altri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Calcolando Iva non pagata, Ires e Irap, il conto fa circa 204mila euro. Sono i soldi che Tizianoe Laura Bovoli, i genitori di Matteo, hanno evaso al Fisco in concorso conindagati, secondo l’accusa delladiche ieri (martedì) ha depositato l’avviso di chiusura indagini. L’inchiesta è quella legata al fallimento di tre coop fiorentine (Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv) che vede 19 indagati. Ai, considerati dai pm amministratori di fatto delle coop, èta lafraudolenta per la Delivery e la Europe. Poi c’è il capitolo Marmodiv: in questo caso aiè statata la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti e poi l’emissione diper operazioni inesistenti per “consentire alla Eventi 6 (la società della famiglia, ndr) l’evasione delle imposte sui redditi”. Il ...

