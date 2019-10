Bambina morta dopo un malore a scuola vicino Roma | il pm dispone l' autopsia

Bambina di otto anni si sente male a scuola vicino Roma : morta al Gemelli : Una Bambina di otto anni è morta in ospedale dopo aver accusato un malore mentre era a scuola . È successo a Monterotondo, vicino Roma dove la bimba ieri si è sentita...

Zaray Coratella - la Bambina morta per un intervento al femore. "Mancavano termometro e farmaco salvavita" : “In sala operatoria non c’era il termometro né il farmaco salvavita”. Sono questi i deficit organizzativi dell’ospedale che secondo il Tribunale di Bari hanno portato all’aggravarsi delle condizioni cliniche e poi alla morte di Zaray Tatiana Coratella , la 12enne deceduta il 19 settembre 2017 all’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari dopo un intervento al femore. A riportarlo è ...

