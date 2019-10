Bambina di 8 anni muore in ospedale dopo un malore a scuola

Bambina di 8 anni si sente male a scuola vicino Roma e muore : disposta l'autopsia : Una Bambina di otto anni è morta in ospedale dopo aver accusato un malore mentre era a scuola. È successo nella giornata di ieri a Monterotondo, vicino Roma dove la bimba ieri...

Uomo sente piangere da un cassonetto della spazzatura - trova una Bambina e la salva - dopo 22 anni accade qualcosa di meraviglioso : Un Uomo, un muratore Gerald Rocky Hyatt stava lavorando buttando dei detriti nella spazzatura quando, all’improvviso, ha sentito provenire un pianto dal cassonetto. Ha frugato dentro e ha trovato una neonata. L’ha subito portata in ospedale dove è stata curata . La bambina, in seguito è stata adottata, ha avuto una vita serena e le è stato dato il nome di Morgan Hill. All’età di vent’anni circa i genitori le hanno raccontato che era stata ...

Partorisce ma la Bambina muore subito dopo - a distanza di tanti anni scopre la verità : Una donna spagnola aveva partorita ma , subito dopo, le hanno detto che la bambina era morta. La donna disperata ha dovuto superare il tremendo lutto ma un giorno, 43 anni dopo, ha squillato il suo telefono e dal’altra parte la donna ha sentito una signora che le diceva di essere sua figlia. Questa vicenda è iniziata nel 1943 e la protagonista, suo malgrado è Ana Belen Pintado, una donna che vive nella provincia di Ciudad Real in ...

Bambino di 10 anni vuole essere Bambina - i genitori d’accorto l’importante che sia felice : Un Bambino ha confessato ai genitori di voler diventare bambina. I genitori hanno detto di essere d’accordo, sostenendo che l’importante che loro figlio sia felice. A riferire l’accaduto è stato l’autorevole The Huffington Post. La famiglia abita in una piccola città dell’Ohio negli Stati Uniti d’America. Mamma Jennifer e papà John hanno detto di voler accettare la decisione del bimbo e di non voler interporre ostacoli. La ...

Bambina morta a 12 anni dopo l'intervento al femore : «Nella sala operatoria mancava il termometro» : Quando Zaray Tatiana Coratella Gadaleta, 12 anni, fu operata per una frattura al femore, in sala operatoria mancavano il termometro e il farmaco salvavita, rimosso qualche settimana prima...

Bambina di 10 anni muore cadendo da una giostra : Un giro in giostra e poi la caduta sull’asfalto. È la scena terribile vissuta da una coppia newyorchese mentre si trovava ad un festival all’aperto nel New Jersey con la figlia decenne che ha perso la vita davanti ai loro occhi. La tragedia è avvenuta durante il Deerfield Township Harvest Festival, di Deerfield. La ragazzina ad un certo punto ha chiesto ai genitori di poter fare un giro sul Wisdom Super Sizzler che somiglia ad un polipo con ...

Storie Italiane - Lory Del Santo sul figlio Loren : ‘Fortunata ad averlo per 19 anni. Ora vorrei una Bambina in affido’ : Sono passati 13 mesi dalla morte di Loren, figlio di Lory del Santo, affetto da una anedonia, una grave patologia psichiatrica, che l’ha portato a togliersi la vita. Ospite di Storie Italiane, l’attrice e showgirl si sofferma nuovamente sul dramma che l’ha colpita e, nonostante gli occhi lucidi, riesce a pronunciare parole di speranza “A volte si vede la negatività di ciò che accade nella vita e invece bisogna cercare di capire ...

Napoli : allarme meningite al Cotugno - grave Bambina di due anni : È in rianimazione al Cotugno, in cura per una grave sepsi generalizzata e meningite, una bimba di due anni di Boscotrecase. Dopo tre giorni di febbre la piccola è stata prima ricoverata...

Violenta Bambina di 8 anni al corso di nuoto : condanna per istruttore : Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti una bambina di soli 8 anni. Con questa accusa, un quarantenne di Piombino, è stato condannato a quattro anni di carcere dalla Corte d'Appello di Firenze. Ha abusato della piccola vittima per giorni, senza concederle alcuno scampo. Così, un assistente di nuoto ha messo in atto la più crudele e disumana delle barbarie al silenzio di una piscina. Stando a quanto si apprende dalla testata ...

Brescia - minaccia di morte i vicini e la loro Bambina di tre anni : in casa un arsenale e droga : Li avrebbe minacciati esplicitamente di morte e, in particolare, avrebbe aggredito (verbalmente) la loro bimba di tre anni, urlando: "Ammazzo te e tua figlia". È accaduto a Ospitaletto, in provincia di Brescia, dove un ragazzo italiano di 20 anni avrebbe intimorito la famiglia dei suoi vicini di casa, spaventandoli a tal punto da costringerli a chiedere ospitalità ad alcuni parenti lontano dalla loro casa di proprietà.\\Secondo quanto riportato ...