Atletica | muore la campionessa paralimpica Marieke Vervoort La belga ha scelto la via

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il percorso di vita dellaè giunto al termine. Come aveva annunciato alle Paralimpiadi di Rio 2016, dopo aver ottenuto la sua quarta medaglia,aveva già firmato tutti i documenti che che portavano all’eutanasia. Una vita di grandi sofferenze fisiche per lei: a 14 anni le era stato diagnosticata una malattia muscolare degenerativa, causa di dolori costanti, paralisi alle gambe e anche di attacchi epilettici. Lo sport era stato la vera cura. Appassionata di basket in carrozzina, nuoto e triathlon, laaveva gareggiato, vincendo un oro nei 100 metri T52 e un argento nei 200 metri T52 ai Giochi di Londra 2012. A Rio aveva conquistato l’argento nei 400 metri (T51/T52) e il bronzo nei 100 metri (T51/T52). Un’ultima esibizione in grande stile e poi la scelta di dar seguito a quanto annunciato. Come rivela ...

