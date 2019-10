Atalanta travolta a Manchester | il City vince 5-1

Juve pareggia - Atalanta travolta - il Napoli unica italiana a vincere in Champions : Il Napoli è l’unica squadra italiana a vincere nel primo turno di Champions. E che vittoria, contro i campioni in carica del Liverpool. Dopo il pareggio di ieri dell’Inter in casa contro lo Slavia Praga, questa sera una sconfitta e un pareggio. L’Atalanta, all’esordio in Champions, è stata travolta 4-0 dalla Dinamo Zagabria. La Juventus di Sarri e Ronaldo ha pareggiato 2-2 in casa dell’Atletico Madrid. Un pareggio ...