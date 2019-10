Ascolti Tv 22 ottobre 2019 | la partenza de Il Collegio e il successo de La Strada di Casa

Ascolti TV | Martedì 22 ottobre 2019. La Strada di Casa 16.1% - la Champions 12.4%. Parte bene Il Collegio (10.7%) - record per Uomini e Donne (24.9%) : La Strada di Casa 2 - Alessio Boni Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.821.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City-Atalanta ha raccolto davanti al video 3.143.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.433.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 1.897.000 spettatori (11.3%). Su Rai3 ...

Ascolti USA lunedì 21 ottobre - All Rise in crescita - bene 9-1-1 stabile Prodigal son : Ascolti Tv USA lunedì, crescono All Rise e 9-1-1 stabile Prodigal Son NB I dati di ABC e CW probabilmente cambieranno nei finali a causa di alcuni slittamenti nella programmazione in alcuni stati di football. Cresce la serata CBS: The Neighborhood sale a 5,7 milioni con 0.9 di rating, All Rise guadagna lo 0.1 e arriva a insidiare il concorrente di fascia Prodigal Son nei demo (nei totali già vince) con 0.7 e 5,4 milioni, Bull cresce a 6 milioni ...

Ascolti TV | Lunedì 21 ottobre 2019. Montalbano 20.4% - Zalone 11% - De Martino 9.4%. Report riparte dal 9.1% - Siren parte dal 2.5% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Caccia al Tesoro ha conquistato 4.599.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 Che bella Giornata ha raccolto davanti al video 2.443.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato 1.892.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Italia 1 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma ha catturato l’attenzione di 1.353.000 ...

Ascolti tv del 20 ottobre - Imma Tataranni supera i 5 milioni di spettatori : Nuova vittoria nella prima serata domenicale per la fiction di Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che per la penultima puntata cresce conquistando 5.040.000 spettatori e il 23.3% di share. Al secondo posto, su Canale5 Live – Non è la D’Urso che totalizza (dalle 21.22 all’1.23), 2.103.000 spettatori e il 12.9% di share, in flessione rispetto alla scorsa settimana. Cresce invece e si conferma al terzo posto, Che ...

