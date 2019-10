Anticipazioni Il Paradiso delle signore | ottava puntata | Riccardo interessato alle quote

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) La soap di Rai 1 'Il' tornerà in onda oggi, 23 ottobre, con l'della seconda stagione daily. Essa sarà ampiamente concentrata sulle conseguenze del furto subito dai magazzini e che ha reso necessario il grande lavoro di tutti i dipendenti per recuperare il vecchio campionario. Ne sarà ben consapevole il Dottor Conti che preparerà una sorpresaVeneri per ringraziarle del loro impegno. E anche Vittorio e Marta decideranno di non partire per il viaggio di nozze per dare il proprio apporto a riaprire l'attività in tempi brevi. Nell'appuntamento odierno, Umberto informerà la figlia e il genero di una sua decisione riguardante il futuro ma non sospetterà di essere riuscito ad ottenere l'attenzione di. E proprio in merito al Guarnieri, non potranno mancare i nuovi dubbi nella mente di Nicoletta, sempre più confusa tra i sentimenti per ...

