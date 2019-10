Antiacido Zantac ritirato dall' AIFA | presenza di impurità ' potenzialmente cancerogena'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) L’ha disposto il ritiroe farmacie di tutti i lotti del farmaco150 mg 20 nella formulazione in compresse. Le problematiche emerse nel medicinale a base di ranitidina, largamente usato per curare acidità di stomaco e reflusso gastro esofageo, sarebbero legate alladi una sostanza. Le autorità preposte per la Tutela della Salute, in seguito alla denuncia dell’Agenzia italiana del Farmaco, stanno effettuando le opportune verifiche affinchè venga garantito l’effettivo ritiro, da parte della ditta produttrice, di tutti i lotti del prodotto ritenuto non idoneo. Lotti ritirati del farmacoIl ritiro da parte dell’interessa tutti i lotti delle compresse di150 mg da 20 compresse (codice AIC 38486027) prodottia casa farmaceutica BB FARMA S.r.l. con stabilimento a Varese. Tutti i consumatori sono invitati a ...

finanza24 : ranidil Agenzia Italiana del Farmaco blocca lotti Buscopan Antiacido, Zantac, Ranidil - SHIN_Fafnhir : RT @microcerotis: Siamo sotto attacco chimico&biologico. Vaccini: - microcerotis : Siamo sotto attacco chimico&biologico. Vaccini: -