Ancelotti | “Ottima gestione della partita Adesso piedi per terra  e pensiamo alla

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) L’allenatore del Napoli Carloai microfoni di Sky dopo la bella prestazione azzurra contro il Salisburgo Sorpreso dal suo Napoli questa sera? “No, mi aspettavo questo. Per vincere qui bisognava fare questo, soffrire, sacrificarsi e giocare con intelligenza. Ci siamo stati per tutti i 90 minuti ed è un ottimo risultato” Unadi sacrificio e personalità “Una prestazione importante nella, siamo andati in vantaggio poi abbiamo sofferto e l’abbiamo ripresa. Anche quelli che sono entrati hanno dato il loro contributo” Qualificazione al scuro? “No, abbiamo detto che ci sono due partite,abbiamo il vantaggio di aver vinto la prima e di giocare in casa la seconda” Dries ha superato Maradona “La serata migliore per lui, per noi. Il Napoli torna a vincere in trasferta dopo 3 anni ed è ...

SiamoPartenopei : Ancelotti: 'Ottima gara! Sacrificio e intelligenza. Ecco cosa avevo detto ad Insigne. Mertens...' - SimoneGuadagnoo : ??#Ancelotti: 'La squadra è stata in partita gestendo bene le situazioni, abbiamo avuto qualche palla persa ma nel c… - claudioruss : Ancelotti: 'La squadra è stata in partita gestendo bene le situazioni, abbiamo avuto qualche palla persa ma nel con… -