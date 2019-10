Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Su Twitter il tecnico del Napoli, Carlo, commenta la vittoriasua squadra sul Salisburgo. Erano tre anni che gli austriaci non perdevano in casa. “Nottedeper ilsquadra e tre punti molto importanti. #ForzaNapoliSempre” Nottedeper ilsquadra e tre punti molto importanti. #ForzaNapoliSempre FantasticLeague game tonight. The showed character and happy with 3 more important points. #UCL pic.twitter.com/nWhR4280nE — Carlo(@Mr) October 23, 2019 L'articolo: “Nottediper ilsquadra” ilNapolista.

SiamoPartenopei : Ancelotti sui social: 'Notte fantastica! Felice per il carattere della squadra' - milanmagazine_ : INSTAGRAM - Napoli, Ancelotti: 'Notte fantastica di Champions, felice per il carattere della squadra e tre punti mo… - lazio_magazine : INSTAGRAM - Napoli, Ancelotti: 'Notte fantastica di Champions, felice per il carattere della squadra e tre punti mo… -