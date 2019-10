Ancelotti | «Le scaramucce hanno rivitalizzato Insigne | ben vengano le scaramucce»

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Conferenza stampa di Carloal termine di Salisburgo-Napoli 2-3. «Volevamo giocare in modo più verticale, questo era il nostro piano partita. Dovevamo difendere bene e puntare sui due attaccanti veloci in contropiede, e così è stato.lavorato tutti e due molto bene». «L’abbraccio con? Gli avevo detto che avrebbe giocato, che non sapevo quanto ma avrebbe giocato e che avrebbe deciso la partita. Ogni tanto ci azzecco anche io». Il Napoli non vinceva fuori casa in Champions da 3 anni, il Salisburgo non perdeva in casa da 19 partite. «Sono molto contento di questa partita. Ci dà un vantaggio importante per la qualificazione. Sapevamo quant’è forte il Salisburgo. Ora ci rivedremo al San Paolo. La squadra ha interpretato bene tutte le situazioni, sono soddisfatto». «La partita è andata come l’avevamo preparata. Abbiamo cercato di difendere più bassi. ...