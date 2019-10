Ancelotti | ' Anche colpa di Sarri se il Napoli in Champions non vince fuori casa da 3 anni'

Ancelotti a Sky – Se manca il segno 2 da tanto è colpa anche di Sarri : Al termine della conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha risposto ad alcune domande da parte di Sky, il mister scherza sull’assenza del segno 2 in Champions. Ancelotti chiama in ballo, scherzando, Maurizio Sarri, in fondo avrebbe potuto vincere di più anche lui. Il portale goal.com ricostruisce l’accaduto “Il Napoli non vince lontano dal San Paolo nei gironi di Champions League dal 2016 e Ancelotti scherza: “Non è ...

Ancelotti : «I grandi campioni sono anche i più seri e professionali» : Carlo Ancelotti ha rilasciato un’intervista al sito della Uefa. Ha parlato del Napoli ma anche di sé. Ancelotti ha parlato di cosa voglia dire allenare i grandi campioni. «Per diventare un grande allenatore, non basta essere stato un grande calciatore. Non c’è solo la tattica, ma anche il rapporto con i giocatori, con la società e con i media. Allenare grandi giocatori rende tutto molto più semplice. Ho avuto molta fortuna. Tutti ...

Esonero Giampaolo - il parere di Arrigo Sacchi : anche Ancelotti parla dei problemi del Milan : “Mettere via subito un allenatore e’ come dire: ‘Ci siamo sbagliati'”. Sono le dichiarazioni dell’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, che commenta così l’Esonero di Giampaolo e l’arrivo di Pioli. “Conosco Giampaolo da tanto tempo, lo volevo prendere quando ero direttore nel Parma e quando ero responsabili delle giovanili della Nazionale gli chiesi di venire ad allenare l’under 21 ...

Albertini : “Ancelotti confuso? No - Napoli squadra matura anche prima del Liverpool” : L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrio Albertini ha rilasciato alcune dichiarazione alla redazione de Il Mattino Demetrio Albertini, che conosce molto bene Carlo Ancelotti, ha parlato della prestazione contro il Liverpool e dei tifosi del Napoli. «Forse il Napoli è quella un po’ più indietro, ma siamo all’inizio. A questo punto della stagione pensavo potesse avere qualche punto in ...

Zazzaroni : “Torino può segnare il destino di Ancelotti : via a fine stagione! Sono convinto lascerà anche CR7…” : Zazzaroni sul Corriere dello Sport Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni nel suo editoriale ha trattato diversi argomenti: il Napoli, Ancelotti, Ronaldo e… Ecco uno stralcio: “La trasferta di Torino può cambiare il destino del Napoli in campionato e addirittura quello di Ancelotti a Napoli. Non mi riferisco all’immediato futuro, bensì alla scadenza di fine maggio: così come Sono convinto che questa sia l’ultima ...

Longhi difende Ancelotti : “Anche con Sarri dilapidato un patrimonio contro le piccole” : Il giornalista Mediaset Bruno Longhi è stato intervistato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli sul momento della squadra di Ancelotti. Secondo Longhi le colpe non sono imputabili al mister. Il Napoli, col Genk, ha totalizzato 5 palle gol, con questi numeri l’allenatore è sollevato da ogni responsabilità “Nessuno subisce per 90 minuti, in ogni partita c’è il momento in cui l’avversario ha le sue possibilità. Il ...

Champions League - Genk-Napoli 0-0 : la ‘microfobia’ ferma gli azzurri anche in Belgio. E Ancelotti manda Lorenzo Insigne in tribuna : È un Napoli affetto da microfobia? Un elefante che lotta alla pari contro altri colossi ma che va in crisi ad ogni topolino che si trova tra le zampe? Così sembrerebbe se anche il Genk, dopo il Cagliari, il Brescia e a tratti il Lecce, ferma gli azzurri e li spaventa più del Liverpool campione d’Europa. Lo scialbo pareggio a reti inviolate rimediato in Belgio evidenzia che c’è un problema nella squadra di Ancelotti, forse anche più ...

Ancelotti : «La vittoria sul Liverpool ha aperto gli occhi anche a noi. Col Brescia successo faticoso» : Intervista a Sky Sport alla vigilia di Genk-Napoli in programma domani alle 18.55 «Il turn over? Quando faccio le rotazioni, l’obiettivo è sempre schierare il miglior Napoli possibile. Posso cambiarne anche dieci. Vediamo. È il momento di raggiungere continuità di risultati. Manolas? Vedremo dopo l’allenamento di questa sera». Il Napoli temuto in Europa «La vittoria contro il Liverpool ha aperto gli occhi a tutti, soprattutto a noi ...

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : “Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare”. Sarri : “Niente turnover in questa fase”. Conte : “Aspetto il miglior Sanchez” : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: “Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 […] L'articolo Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: ...

Ancelotti : “Llorente può giocare domani. Anche io potrei giocare 90' dipende da quello che faccio in campo” : Carlo Ancelotti in una conferenza stampa che riserva non poche sorprese e lezioni di calcio. Parlando del nuovo arrivato Fernando Llorente che nei giorni scorsi aveva ammesso di non essere sicuro di avere nelle gambe tutti i 90′ della gara contro la Sampdoria, ma di essere comunque a disposizione del mister, Ancelotti ha spiegato «Io potrei giocare 90′ minuti? Dico di sì, dipende da quello che l’allenatore mi chiede di fare in ...

Basile : “Fatto tutto quello che ha chiesto il Napoli. Anche le stanze per Ancelotti e De Laurentiis” : Sul Mattino altre dichiarazioni del commissario per l’Universiade Basile sul caso spogliatoi scatenato ieri dal durissimo comunicato di Ancelotti. “Non ho parole, abbiamo fatto tutto quello che loro ci hanno richiesto, per il tecnico abbiamo Anche realizzato una stanza tutta per lui e per il suo staff. C’è Anche un piccolo studio che De Laurentiis ha voluto realizzare e abbiamo realizzato secondo le sue indicazioni. Avevamo previsto ...