Almeno una persona si è chiusa nel museo archeologico di Saint-Raphael | nel sud della

Russia - crolla una diga in una miniera d’oro : Almeno quindici morti : almeno 15 persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite a causa del cedimento di una diga situata nella regione siberiana di Krasnoyarsk, nella Russia orientale. Il bilancio conta anche almeno dieci dispersi. La diga serviva un'area dedicata all'estrazione di oro da una miniera. Indaga la magistratura.Continua a leggere

Esplosione in una moschea in Afghanistan - Almeno 62 morti : E' di almeno 62 morti il bilancio di una Esplosione avvenuta in una moschea a Haska Mina, nella provincia afghana di Nangarhar. Al momento dell'Esplosione nella moschea si trovano, riunite per la preghiera del venerdi' circa 350 fedeli. Nesun gruppo, tra talebani e Isis entrambi presenti nella provincia, ha rivendicato l'attentato. Le ultime notizie dell'agenzia afghana Pajhwok parlano di almeno 62 morti e 32 ferit. Il portavoce del governatore ...

In Libano una serie di grossi incendi ha provocato Almeno 5 morti e molti feriti : In Libano si sono sviluppati grossi incendi che il capo della Protezione Civile ha definito come i peggiori ad aver interessato il paese da decenni a questa parte: i media locali parlano di almeno due morti tra i civli –

De Benedetti : “Riprendo ‘Repubblica’ per donarla a una Fondazione. I miei figli non la amano - Almeno smettano di distruggerla” : Riprendersi Repubblica, per salvare quello che rappresenta: “Un pezzo importante della vita di questo Paese. Tante cose sono avvenute su Repubblica, e tante cose sono avvenute a causa di Repubblica, sia sul piano politico che su quello culturale, direi anche civico. Il gruppo Espresso ha avuto in Italia un ruolo fondamentale. Merita di essere conservato e gestito“. E quindi vale la pena riprenderselo e poi regalare le azioni a una ...

Almeno la maglia verde porta fortuna all'Italia. Si va all'Europeo : Quando torna il richiamo del risultato, rispunta a tratti una vecchia versione dell' Italia. Non nei colori, ovviamente, vista la nuova, discussa ma fortunata maglia verde - alla prova del campo, bella di per sé ma estraniante per il colore e l' assenza del tricolore o dell' azzurro -, ma nel gioco,

F1 Gp Giappone - la Ferrari in pole rovina tutto. Ma Almeno una consolazione c’è : La Ferrari dopo aver conquistato la prima fila in Giappone rovina tutto con una partenza sbagliata, sia di Vettel che di Leclerc. Ancora una volta la SF90 si dimostra competitiva sul giro secco in qualifica e, questa volta, a centrare la pole, è stato un convincente Sebastian Vettel. La vettura c’è, almeno come prestazione pura sul singolo giro. Su un circuito completo come Suzuka a mancare è stato il passo gara e forse quel carico aerodinamico ...

In Burkina Faso Almeno 16 persone sono morte in una sparatoria in una moschea : Venerdì almeno 16 persone sono morte in una sparatoria in una moschea di Salmossi, nel nord del Burkina Faso, vicino al confine con il Mali. Un gruppo di uomini armati è entrato nell’edificio religioso e ha sparato sulle persone che stavano

Usa - spari in una chiesa nel New Hampshire : “Almeno quattro persone colpite” : Sparatoria in una chiesa del New Hampshire, a Pehlam, dove almeno quattro persone sono state ferite. Lo riferiscono i media statunitensi, aggiungendo che l’assalitore è stato catturato. L'articolo Usa, spari in una chiesa nel New Hampshire: “Almeno quattro persone colpite” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il killer di Halle ha pubblicato online un manifesto antisemita da Almeno una settimana : L’attentatore di Halle, che ha ucciso due persone vicino alla sinagoga, avrebbe scritto un manifesto antisemita pubblicato online circa una settimana fa. Lo riporta la giornalista Rita Katz del sito Site.La giornalista scrive in un tweet che è stato pubblicato online un documento in formato pdf, che sembra essere il manifesto dell’attentatore di Halle, Stephan Balliet.Il documento, scrive, “mostra le immagini delle armi ...

Germania - sparatoria davanti a una sinagoga ad Halle : Almeno due morti - un arresto : Un grave fatto di cronaca si è verificato poco fa ad Halle, in Germania, una delle più importanti città della Sassonia, nell'est del Paese. Secondo quanto riportano fonti tedesche, un uomo armato di tutto punto, ha fatto fuoco nei pressi di una sinagoga ebraica, colpendo a morte almeno due persone. Sempre i media tedeschi riferiscono che diverse persone sarebbero rimaste ferite. Le informazioni sono comunque ancora molto frammentarie. Pare che ...