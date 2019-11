Allo Smau lo smartphone 5G di Zte e il tracker per non ' perdere' valigie e persone

Fonte : agi

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) ZTE ha presentato a Smau le sue soluzioni fisse e mobili 4G e 5G CPE,, TV STB e Internet delle cose.stand della multinazionale cinese è possibile provare lodi nuova generazione Axon 10 Pro 5G. I visitatori si troveranno immersi nella realtà virtuale creata dalle riproduzioni interattive in 3D e, grazie alla tecnologia DTS:X Ultra del chipset audio di Axon 10 Pro 5G, sarà possibile vivere un'esperienza audio a 360 gradi in alta definizione. La velocità e affidabilità di elaborazione di Axon 10 Pro 5G non solo permette di fruire dei contenuti multimediali in HD, guardare video in 4K o sperimentare gaming lag-free, ma dà la possibilità di accedere ai contenuti presenti nelloattraverso la realtà aumentata con il supporto di accessori come gli “AR glasses” utilizzati per la demo presso lo stand ZTE a Smau. Per quanto riguarda i modem, nel ...