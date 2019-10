Allerta Meteo Piemonte | criticità arancione | previste nuove piene

Allerta Meteo Sardegna : criticità per rischio idrogeologico estesa fino a domani : La Protezione civile regionale della Sardegna ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo per rischio idrogeologico dalle 15 di oggi fino alle 6 di domattina, giovedì 24 ottobre. Sono previsti temporali sui bacini Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso e Logodoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità per rischio idrogeologico estesa fino a domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo 23 / 24 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Stiamo per entrare in una nuova fase instabile che vedrà la genesi di nuovi temporali, sulla base di questa evoluzione la Protezione Civile ha emesso i seguenti bollettini di criticità. Allerta Meteo Liguria 23/24 Ottobre 2019 Dalla sera è attesa una nuova perturbazione a carattere temporalesco, localmente persistente, che interesserà la Liguria da Ponente in ...

Dopo la pausa di queste ore, sulla Liguria si affaccia un nuovo severo passaggio perturbato, Arpal ha emanato l'Allerta Meteo per temporali e pogge diffuse con queste modalità: Ponente regionale fino Noli (zona A): GIALLA dalle 21 a mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, poi arancione fino alle 15 di domani, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte Centro da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla val Bormida alla valle Stura ...

Allerta Meteo : forti nubifragi in arrivo - possibile temporale lungo quanto l'Italia : Allerta meteo - Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita nei giorni scorsi ed ora la previsione è purtroppo destinata a realizzarsi. La perturbazione che nelle scorse 48 ore ha duramente...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : giovedì 24 ottobre criticità gialla per temporali : “Per la giornata di giovedì 24 ottobre flussi meridionali umidi ed instabili con associati rovesci e temporali determineranno precipitazioni che interesseranno dal mattino il settore occidentale, per poi estendersi nel corso della giornata al resto del territorio. I temporali potranno risultare di tipo organizzato sull’appennino occidentale, più probabili sulle aree di crinale. Nella giornata di giovedì 24 ottobre la piena di Po ...

Allerta Meteo - previsioni maltempo oggi/ Lombardia Emilia Romagna Piemonte : i rischi : Allerta meteo gialla in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: previsioni maltempo oggi, lieve attenuazione dopo i disastri dei 3 giorni scorsi. I rischi

Allerta Meteo – Dopo aver devastato il Nord-Ovest dell'Italia con disastrose alluvioni e provocato anche delle vittime, oggi, 23 ottobre, il maltempo si concentra sul Mediterraneo occidentale, interessando anche la Sardegna, che sta già facendo i conti con un grande incendio nell'Oristanese. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi, che includono un livello di Allerta 2 per Sardegna, Corsica e Francia ...

Previsioni Meteo - situazione esplosiva : grande Allerta per Giovedì 24 e Venerdì 25 - le alluvioni si spostano al Sud : Previsioni Meteo – Il maltempo sta concedendo una breve tregua all’Italia dopo la disastrosa alluvione delle scorse ore al Nord/Ovest: ha smesso di piovere e anche nella giornata di domani, Mercoledì 23 Ottobre, avremo una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi in tutto il Paese. Le temperature, però, aumenteranno in modo esagerato, in alcuni casi anche di 5°C rispetto alle già altissime massime di oggi, a causa del flusso ...

Meteo - Allerta maltempo per forti temporali : scuole chiuse ed elenco delle regioni a rischio : allerta Meteo domani, mercoledì 23 ottobre, su 3 regioni: la Protezione civile, considerando i temporali in arrivo sul Nord Ovest, ha dichiarato allerta gialla su Sardegna, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove sono previste piogge abbondanti e fenomeni di forte intensità come grandine e vento. In Liguria le scuole di due comuni resteranno chiuse a causa dei danni provocati dal maltempo nelle scorse ore.Continua a leggere

Allerta Meteo Piemonte : permane la criticità gialla - ma situazione in miglioramento : Le informazioni del Centro Funzionale di Arpa Piemonte confermano il miglioramento delle condizioni Meteorologiche e l’esaurimento delle precipitazioni nelle prossime ore sia nel Verbano, sia nell’Alessandrino, al confine con la Liguria. I bacini dei fiumi Scrivia, Bormida, Orba ed Alto Tanaro, che hanno raggiunto le maggiori criticità nelle ultime ore, con diffusi fenomeni di dissesto, stanno facendo registrare un generale abbassamento dei ...

La Protezione civile regionale della Sardegna ha diffuso un'Allerta Meteo codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nel Sud Sardegna e in Ogliastra dalle 15 alla mezzanotte di domani, mercoledì 23 ottobre.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per la piena del Po : “Nella giornata di mercoledì 23 ottobre la presenza di un vasto campo anticiclonico presente sul Bacino del Mediterraneo continuerà a mantenere condizioni di tempo stabile sulla nostra regione. La criticità gialla nella macroarea H è relativa al transito della piena di Po con superamento della soglia 1 nella sezione di Piacenza a partire dalla serata di oggi martedì 22 ottobre. Nel corso della giornata di domani, mercoledì 23 ottobre, ...

Previsioni Meteo Roma : altri due giorni di sole e caldo - ma arriva l’Allerta per il maltempo di Giovedì sera [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Continua a spendere il sole sulla città eterna, disturbato solo da qualche stratificazione o velatura alta assolutamente innocua. Il campo anticiclonico tiene bene e lo farà ancora per le prossime 48 ore, anzi, tra oggi e domani è previsto il culmine dei massimi di pressione. Tuttavia, la circolazione è destinata a cambiare, perlomeno temporaneamente, verso metà settimana. La svolta annunciata vi sarà. Magari per ...

Allerta Meteo Piemonte : il Lago Maggiore cresce 4 cm l’ora - ha superato il livello di guardia : La saccatura di origine atlantica presente sulla Penisola Iberica, responsabile degli intensi e persistenti flussi meridionali nella giornata di ieri sul Piemonte, si sta gradualmente spostando verso ovest grazie ad una temporanea espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale: lo spiega Arpa Piemonte in una nota. Nelle ultime ore sul basso alessandrino i fenomeni temporaleschi si sono attenuati fortemente, con precipitazioni residue ...