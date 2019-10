Allerta Meteo | pesante maltempo in arrivo in molte regioni | scuole chiuse domani 24

Allerta Meteo Lazio : temporali in arrivo da domani per 24 ore : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di domani, giovedì 24 ottobre e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “I fenomeni ...

Allerta Meteo - rischio alluvioni : pesantissimo avviso della protezione - “maltempo estremo - vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione, centrata tra la penisola iberica e le Baleari, nel suo movimento verso la Sardegna determinerà, dalla serata di oggi, una nuova fase di maltempo, che coinvolgerà prima i settori più occidentale del nostro paese e poi le regioni tirreniche centrali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo - ipotesi scuole chiuse a Roma per giovedì 24 Ottobre : ecco perchè sarebbe l’ennesima scelta sbagliata : Sono ore concitate a Roma per l’Allerta Meteo che potrebbe portare il Comune e il sindaco Raggi a disporre il provvedimento di chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 24 Ottobre. In realtà sarebbe l’ennesima scelta sbagliata, perchè domani a Roma non solo non pioverà per tutta la mattinata e anche nel primo pomeriggio, ma splenderà il sole e farà anche caldo, con temperature fino a +26°C nelle ore centrali della ...

Allerta Meteo Toscana : domani 24 Ottobre scuole chiuse in provincia di Grosseto e Livorno : scuole chiuse domani in diversi Comuni delle province di Grosseto e di Livorno per l’Allerta Meteo di colore arancione diramata dalla Regione Toscana, dalle 10 fino alla mezzanotte, che interessa le zone della Maremma, la Val di Cornia e le isole dell’arcipelago. Nel Grossetano rimarranno chiuse le scuole a Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello, Pitigliano e Sorano. Nel Livornese scuole chiuse a Piombino e nel comune di ...

Toscana - Allerta Meteo arancione per forte maltempo : La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per la Toscana valida dalle ore 10 e fino la mezzanotte di giovedì per piogge diffuse e temporali localmente di forte intensità. Le zone più interessate dal maltempo saranno quelle meridionali della regione. Sulla costa, bacini di Fiora, Albegna, Ombrone Grossetano e isole dell'Arcipelago i temporali saranno persistenti con rovesci, fulminazioni, colpi di vento e grandinate. Sempre per domani ...

Allerta Meteo - profondo ciclone innesca vastissima Squall-Line : sta arrivando sull’Italia - allarme alluvioni in 8 Regioni : L’Italia sta vivendo l’ennesima giornata d’estate a fine Ottobre, con temperature elevatissime in gran parte del Paese. Spiccano le città delle Regioni tirreniche, dove abbiamo +29°C a Caserta e Guidonia, +28°C a Roma e Napoli, +27°C a Firenze, La Spezia e Grosseto, ma fa caldissimo anche al Nord/Est, in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo +27°C a Trevignano, +26°C a Treviso, Mogliano Veneto, Arzignano, Sandrigo, San ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord-Ovest : forte maltempo con la minaccia di nubifragi e alluvioni - rischio tornado e forte vento [MAPPE] : Allerta Meteo – Diffuse tempeste convettive sono in atto sul Mediterraneo occidentale oggi, determinando piogge intense e nubifragi sulla Francia meridionale. L’attività, però, si sta gradualmente diffondendo verso il Nord-Italia, ancora sulle aree già devastate dalle alluvioni, ed è di nuovo Allerta. Il modello a supporto di questa attività svela una forte dorsale sull’Europa orientale con una profonda bassa pressione sulla Penisola Iberica, ...

Liguria - Allerta Meteo arancione per domani 24 ottobre - le previsioni : La forte ondata di maltempo che ora si sta abbattendo sulla Francia, con annesse alluvioni, si sta muovendo verso l'Italia dove irromperà nella giornata di domani, 24 ottobre 2019. Le prime...

Allerta Meteo Toscana : nuovo peggioramento - codice arancione per forti temporali : La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice arancione, con validità dalle ore 10 fino alla mezzanotte di domani per le zone a sud (costa, bacini di Fiora, Albegna e Ombrone Grossetano e isole dell’Arcipelago). Emesso inoltre un codice giallo, sempre per domani e valido per la stessa fascia oraria, per temporali forti nelle zone settentrionali e centrali (Lunigiana, Garfagnana, ...

Allerta Meteo ARANCIONE IN LIGURIA/ Previsioni maltempo : rischio frane e alluvioni : ALLERTA METEO ARANCIONE in LIGURIA: rischio frane e alluvioni. maltempo, allarme 'giallo' in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: Previsioni oggi

Allerta Meteo Piemonte : criticità arancione - previste nuove piene : Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha diramato un’Allerta Meteo arancione (codice 2, moderata criticità) per le valli Orco, Lanzo, Sangone, Alta e Bassa Val di Susa, Chisone, Pellice e Po. In Allerta gialla (codice 1, ordinaria attenzione) pianura settentrionale, pianura e collina torinese e pianura cuneese. Già oggi è previsto, nelle aree con Allerta arancione, l’ingrossamento del reticolo secondario dei corsi ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per rischio idrogeologico estesa fino a domani : La Protezione civile regionale della Sardegna ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo per rischio idrogeologico dalle 15 di oggi fino alle 6 di domattina, giovedì 24 ottobre. Sono previsti temporali sui bacini Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso e Logodoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità per rischio idrogeologico estesa fino a domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo 23 / 24 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Stiamo per entrare in una nuova fase instabile che vedrà la genesi di nuovi temporali, sulla base di questa evoluzione la Protezione Civile ha emesso i seguenti bollettini di criticità. Allerta Meteo Liguria 23/24 Ottobre 2019 Dalla sera è attesa una nuova perturbazione a carattere temporalesco, localmente persistente, che interesserà la Liguria da Ponente in ...

Allerta Meteo : nuovo allarme maltempo in Liguria - da mezzanotte criticità arancione : Dopo la pausa di queste ore, sulla Liguria si affaccia un nuovo severo passaggio perturbato, Arpal ha emanato l’Allerta Meteo per temporali e pogge diffuse con queste modalità: Ponente regionale fino Noli (zona A): GIALLA dalle 21 a mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, poi arancione fino alle 15 di domani, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte Centro da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla val Bormida alla valle Stura ...