Allerta Meteo Estofex | il maltempo si sposta sulla Sardegna | attenzione a nubifragi e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)– Dopo aver devastato il Nord-Ovest dell’Italia con disastrose alluvioni e provocato anche delle vittime, oggi, 23 ottobre, ilsi concentra sul Mediterraneo occidentale, interessando anche la, che sta già facendo i conti con un grande incendio nell’Oristanese.(European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi, che includono un livello di2 per, Corsica e Francia meridionale, principalmente pere, in misura minore, tornado. Livello 1 per la Spagna settentrionale e il Mediterraneo centrale, principalmente per. Livello 1 per la Tunisia, principalmente per grandine di grandi dimensioni,e forti raffiche di vento. Livello 1 per Cipro per. Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 24 ottobre. Una profonda bassa pressione, ...

