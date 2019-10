Allerta Meteo 23 24 Ottobre 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Scritto da Andrea Pardini ReteAmatori - Weather for Passion Stiamo per entrare in una nuova fase instabile che vedrà la genesi di nuovi temporali, sulla base di questa evoluzione la Protezione Civile ha emesso i seguenti bollettini di criticità.Liguria 23/24Dalla sera è attesa una nuova perturbazione a carattere temporalesco, localmente persistente, che interesserà la Liguria da Ponente in estensione a Levante. Saranno ovunque possibili risposte repentine in particolare dei bacini piccoli e medi con allagamenti e fenomeni di rigurgito delle reti di drenaggio urbano. Nei bacini interessati dalle copiose piogge antecedenti, molto reattivi per i terreni saturi, si attendono significativi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, tuttora superiori ai valori ordinari. ZONA A (Ponente)GIALLA valida dalle 21 alle 24 di ...

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, domani #23ottobre, su parte di Sardegna, Piemonte e Emilia-Romagna. Consulta il bollettino per co… - DPCgov : ?? #AllertaROSSA dalla serata del 20 ottobre su Liguria centrale. ?? #AllertaARANCIONE su Lombardia, Piemonte, Liguri… - DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE, mercoledì #16ottobre, per rischio idrogeologico in Lombardia, Laghi e Prealpi Varesine.… -