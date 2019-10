Alla vigilia dello sciopero di venerdì a Roma | Raggi sempre più isolata anche nel M5S

Meloni attacca Salvini Alla vigilia della manifestazione contro il governo : Non un palco da cui si attendono annunci roboanti su rinascite o morti di alleanze, ma una piazza piena per dare un segnale a chi ha dipinto la Lega come un movimento morente, con un progetto politico che non sopravvive al crollo del governo con il M5s. Così Matteo Salvini vede la manifestazione di domani a Roma. Insieme alle Regionali in Umbria che è convinto di vincere la prossima settimana, il segretario leghista cerca la ...

Nazionale italiana - Mancini Alla vigilia : “Io come Pozzo? Manca una gara e ‘solo’ due Mondiali” : “Mi piacerebbe chiamare qualche giocatore giovane e arrivare primo nel gruppo per essere testa di serie all’Europeo, questo è l’obiettivo”. Così Roberto Mancini, ct dell’Italia, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein di domani sera, traccia i prossimi gli obiettivi alla luce della matematica qualificazione agli Europei. “Ricordo comunque che siamo andati sotto ...

Italia Under 21 - Nicolato Alla vigilia : “Bisogna restare sereni - ogni gara fa storia a sé” : Dopo il pari di giovedì contro l’Irlanda, l’Italia Under 21 tornerà in campo domani per sfidare i pari età dell’Armenia nel gruppo 1 di qualificazione agli Europei del 2021. Quattro i punti degli azzurri raccolti nelle prime due uscite, in un raggruppamento – vedi il 5-0 rifilato dalla Svezia all’Islanda seconda in classifica – più equilibrato del previsto. “Si sono visti dei risultati un po’ ...

Diretta Bellator Milano - Sakara/ Video streaming tv : parla Alessio Alla vigilia : Diretta Bellator 2019 Milano con Alessio Sakara: info streaming Video e tv, programma degli incontri di MMA e kickboxing oggi all'Allianz Cloud.

Italia Under 21 impegnata domani in Irlanda : le parole del ct Nicolato Alla vigilia : “Sarà una gara dura perché l’Irlanda ha buoni giocatori, che stanno facendo bene. Ma anche noi vogliamo fare la nostra partita e cercare di vincere”. Sono le parole del ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato alla vigilia del match degli azzurrini in Irlanda (Tallaght Stadium di Dublino ore 21.05 Italiane, diretta Tv Rai3). “Sarà un grande momento di confronto per noi, che abbiamo appena iniziato la nostra ...

Golf - la Rolex Pro Am dà il via all’Open d’Italia : grande spettacolo Alla vigilia del torneo : Nella vigilia del torneo, l’Olgiata Golf Club ospita la gara a squadre. In campo, insieme ai top player dell’European Tour, anche Andrea Pirlo e Claudio Amendola Il 76° Open d’Italia, l’edizione dei record, punta di diamante del Progetto Ryder Cup 2022 della Federazione Italiana Golf, in programma sul percorso dell’Olgiata Golf Club da giovedì 10 ottobre a domenica 13, sarà anticipato domani, mercoledì 9, dalla Rolex Pro Am, che farà da ...

Dalla maglia verde a Balotelli e De Rossi - Mancini sincero Alla vigilia di Italia-Grecia : “a loro due ci penseremo più avanti” : Roberto Mancini a 360 gradi: dal Derby d’Italia alle scelte per le sfide di qualificazione ad Euro2020 contro Grecia e Liechtenstein La Serie A si ferma per dare spazio alla Nazionale di Roberto Mancini, che sfiderà la Grecia sabato per le qualificazioni ad Euro2020. Il ct azzurro è pronto per mettersi al lavoro con i suoi giocatori in vista del match e oggi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dal ritiro di ...

Inter-Juventus - Conte tra scelte e rabbia Alla vigilia del Derby d’Italia : “via la mia stella dallo Stadium? Deficienti - ignoranti e stupidi” : Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juventus: le parole del tecnico nerazzurro in vista del Derby d’Italia I tifosi fremono, il conto alla rovescia è iniziata: domani sera l’Inter ospita al San Siro la Juventus per il primo Derby d’Italia della stagione 2019-20. alla vigilia del match sono stati i tecnici delle due squadre i protagonisti indiscussi, con le relative conferenze stampa durante le quali hanno raccontato le ...

Lazio – Inzaghi da applausi Alla vigilia della sfida col Bologna : “il mio pensiero va a Mihajlovic - è stato molto importante per me” : Simone Inzaghi dal cuore d’oro: le parole del tecnico della Lazio per Mihajlovic sono da applausi alla vigilia della sfida col Bologna E’ tutto pronto per la sfida tra Bologna e Lazio, in programma domani tra Bologna e Lazio, al Dallara. alla vigilia del match, Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha voluto rivolgere un pensiero all’amico ed ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblu: “il ...

Inter-Juventus - Sarri con i piedi per terra Alla vigilia del derby d’Italia : “questa sfida vale zero per lo Scudetto” : Maurizio Sarri pronto per la grande sfida di domani tra Inter e Juventus: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del derby d’Italia Mancano poco più di 24 ore per il derby d’Italia: domani sera Inter e Juventus si sfideranno a Milano per un match che si prospetta ricco di spettacolo. alla vigilia del match, Maurizio Sarri ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti, tra ...

Verona-Sampdoria - le parole di Di Francesco Alla vigilia : ricordo di Giorgio Squinzi : “Il patron Squinzi è stato importante per me, ma in generale per il Sassuolo. La sua era una una presenza fondamentale”. Con queste parole, alla vigilia di Verona-Sampdoria, il tecnico dei blucerchiati ed ex nerovede, Eusebio Di Francesco, ricorda Giorgio Squinzi, scomparso mercoledì sera. Passando alla gara in programma domani alle ore 18, l’allenatore dei blucerchiati pronuncia poche parole, ma d’impatto: ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – La carica degli azzurri Alla vigilia della sfida con il Sudafrica : L’Italia è pronta alla grande sfida: domani la partita contro il Sudafrica, le sensazioni degli azzurri Meteo incerto con alternanza di sole e una pioggia sullo stile inglese hanno accolto la Nazionale Italiana Rugby durante il Captain’s Run allo Shizuoka Stadium Ecopa che domani alle 18.45 locali (11.45 italiane) affronterà il Sudafrica nella gara valida per il terzo incontro nel Girone B alla Rugby World Cup in Giappone, ...

Boxe – Verso Scardina-Achergui : le sensazioni del pugile italiano Alla vigilia del match : Daniele Scardina racconta le sue sensazioni a qualche settimana dalla sfida contro il belga Achergui in programma all’Allianz Cloud Venerdì 25 ottobre, all’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano, il campione internazionale IBF dei pesi supermedi Daniele Scardina difenderà il titolo contro il belga Ilias Achergui sulla distanza delle 10 riprese. Sarà la seconda difesa per Scardina che ha vinto il titolo contro il finlandese Henri ...

Napoli - Ancelotti Alla vigilia : il tecnico non si sbilancia sulla formazione : Dopo la splendida vittoria all’esordio in Champions League contro il Liverpool, per il Napoli domani sera c’è la trasferta in casa del Genk. alla vigilia della partita, le parole a Sky Sport del tecnico partenopeo Ancelotti e del difensore Koulibaly. Ancelotti – “Quella di domani è una partita importante, il nostro girone è iniziato bene vincendo quella che forse è la partita più complicata, ora dobbiamo vigilare e ...