Alex Zanardi - Il campione esempio per tutti FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 23 ottobre 2019), proprio così. Avremmo potuto definirepilota, atleta paralimpico, ironman o addirittura presentatore TV, maè la parola che meglio lo identifica. Nello sport e nella vita. Un uomo che ha perso gli arti inferiori in quel terribile incidente del 2001, ma mai il coraggio e la sua proverbiale forza danimo: unper.Senza limiti. Nella vita si finisce per essere ciò che si desidera essere, avrebbe detto anni più tardi. Ed è così, o almeno lo è per lui: solo un anno e mezzo dopo quel nefasto giorno di settembre lo abbiamo rivisto in pista al Lausitzring, come se nulla fosse mai accaduto. Per poi aggiungere medaglie su medaglie al suo palmarès, nel motorsport e non solo: ormai da tempo, comè noto, è anche un affermato atleta paralimpico. Più che un semplice atleta, un vero e proprio recordman. La rassegna. Oggi compie 53 anni, e non intende ...

