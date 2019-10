Alessia Marcuzzi si sdraia | ma il décolleté straborda

“Denunciate chi l’ha vestita”. Le Iene - critiche al vetriolo sull’abito di Alessia Marcuzzi : “Ancora non si è cambiata Alessia Marcuzzi“, scrive qualcuno su Twitter, mentre altri fanno eco scrivendo: “Denunciate chi ha vestito Alessia Marcuzzi“. Questi solo alcuni dei commenti riservati per la conduttrice de Le Iene. Proprio così, Alessia Marcuzzi è tornata al timone de Le Iene accanto a Nicola Savino. La nuova edizione del programma di Italia 1 è partita pochissime settimane fa con un bellissimo e commosso ricordo di Nadia Toffa, ...

Alessia Marcuzzi a Le Iene : il look fa discutere - il web rumoreggia : Le Iene: Alessia Marcuzzi sfoggia un look che non piace, il web si scatena Alessia Marcuzzi è tornata al timone de Le Iene accanto a Nicola Savino. La nuova edizione del programma di Italia 1 è partita pochissime settimane fa con un bellissimo e commosso ricordo di Nadia Toffa, inviata e poi divenuta presentatrice.

Alessia Marcuzzi - Sossio Aruta si candida : “Farei l’Isola gratis!” : Isola dei Famosi: Sossio Aruta lancia un appello ad Alessia Marcuzzi Sossio Aruta è al settimo cielo con la nascita della piccola Bianca. Per essere soddisfatto anche dal punto di vista professionale, però, l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha dichiarato sulle pagine di Di Più Tv che vorrebbe prendere parte al reality show di Alessia Marcuzzi. In quanto poter prendere parte all’Isola dei Famosi per lui varrebbe a ...

Alessia Marcuzzi ‘hot’ : sdraiata sul letto - senza reggiseno. E i fan ringraziano : Ormai Alessia Marcuzzi è la nuova regina di Temptation Island Vip. Dopo Simona Ventura, che lo scorso anno ha inaugurato la prima edizione del docu reality riservato ai volti (più o meno) noti, la Pinella è sbarcata in Sardegna per raccontare il viaggio dei sentimenti di 6 coppie, a cui si sono aggiunte 2 in corsa. E se l’inizio è stato decisamente in salita, puntata dopo puntata la presentatrice romana è riuscita a conquistare il pubblico e ...

Alessia Marcuzzi adotta un cucciolo : il debutto social con la figlia Mia : La conduttrice presenta ai follower Brownie, il tenerissimo barboncino appena adottato dalla sua famiglia

Alessia Marcuzzi - quant’è cresciuto il figlio Tommaso : “Sembrate fratelli!” : Alessia Marcuzzi è la nuova regina di Temptation Island Vip. Dopo Simona Ventura, che lo scorso anno ha inaugurato la prima edizione del docu reality riservato ai volti (più o meno) noti, la Pinella è sbarcata in Sardegna per raccontare il viaggio dei sentimenti di 6 coppie, a cui si sono aggiunte 2 in corsa. E se l’inizio è stato decisamente in salita, puntata dopo puntata la presentatrice romana è riuscita a conquistare il pubblico e ...

Alessia Marcuzzi : "Io non la prima scelta a Temptation Island Vip? Ma chi se ne frega..." : Alessia Marcuzzi, dopo aver scelto di affrontare con il silenzio social le roventi polemiche scoppiate ai tempi del canna gare all'Isola dei famosi (a inizio del 2018), ora si gode il momento positivo e fa sentire la propria presenza anche su Twitter.Infatti, mentre era in onda l'ultima puntata di Temptation Island Vip, ieri sera, la conduttrice ha risposto in tempo reale a cinguettii contenenti commenti, apprezzamenti e critiche. In un caso ...

Temptation Island Vip - l'hater provoca Alessia Marcuzzi? Risate in faccia - una replica strepitosa : Cala il sipario sulla seconda e seguitissima edizione di Temptation Island Vip, gli ultimi falò di confronto in onda lunedì 14 ottobre su Canale 5. E Alessia Marcuzzi, su Twitter, ha seguito in diretta la puntata, commentando con i suoi fan quel che vedeva. Non solo ringraziamenti. Infatti la Marcuz

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi si svela : “Queste cose le ho vissute sulla mia pelle” : Durante il falò di confronto la conduttrice del programma ha ammesso di aver vissuto in prima persona i problemi di coppia...

Ascolti Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi chiude in calo : Temptation Island Vip 2, Ascolti ultima puntata: Alessia Marcuzzi chiude al 19,4% di share È andata in onda ieri sera l’ultima puntata di Temptation Island Vip 2 con i tre falò di confronto finali delle ultime tre coppie rimaste nel villaggio. Per Alessia Marcuzzi questi sono stati gli Ascolti: 3.363.000 telespettatori e il 19.4% di share. Una lieve crescita in valori assoluti, ma il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è ...

Alessia Marcuzzi Temptation : pure per lei emergono i fantasmi del passato : Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip si svela: la confessione inaspettata del passato Arriva un’inaspettata confessione di Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip, durante il falò di confronto di Serena Enardu e Pago. Scendendo nel dettaglio, nel corso dell’ultima puntata, la conduttrice prosegue con il confronto definitivo della coppia, che ha fatto tanto discutere sul […] L'articolo Alessia Marcuzzi Temptation: pure per ...

Serena Enardu - Pago lascia il falò da solo. Parla Alessia Marcuzzi : Temptation Island Vip: Pago abbandona il falò di confronto con Serena Enardu Serena Enardu e il suo compagno hanno lasciato Temptation Island Vip da soli. La loro coppia non ha resistito all’isola delle tentazioni, tant’è che la fidanzata non ha avuto manco il coraggio di rispondere alla domanda di Alessia Marcuzzi, che ha chiesto lei se è ancora innamorata di Pago oppure no. Il cantante, stufo dei continui silenzi ...