Addio agli Usa | tocca a Cina-RussiaDall' Asia il nuovo ordine mondiale

Samsung dice Addio al programma Linux on DeX e strizza l'occhio agli audiofili : Samsung abbandona "Linux on DeX": il supporto sparirà con Android 10; intanto il brevetto di Samsung Bass Booster prospetta gradite novità per gli audiofili.

Un posto al sole : Ludovica Bizzaglia (Anita) dà l'Addio alla soap e ai fan : Ludovica Bizzaglia ha sorpreso tutti i fan di Un posto al sole annunciando, tramite il suo profilo instagram ufficiale, che la scena,andata in onda sera venerdì 18 ottobre è l'ultima che ha girato. L'attrice ha postato un breve video della puntata, dove si può vedere il suo personaggio piangere e dare l'addio a Vittorio, ma il suo triste saluto in realtà era rivolto a tutto il pubblico. Anita non sarà più presente nella soap o almeno è così per ...

Lacrime e rabbia a Trieste per l'Addio agli agenti uccisi : Riccardo Pelliccetti Con un lunghissimo applauso la città si stringe attorno alle famiglie dei due poliziotti trucidati in servizio Trieste Migliaia di persone dicono addio a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti della Volante che lo scorso 4 ottobre sono stati uccisi a Trieste da un dominicano che avevano arrestato. La città si stringe attorno alla Polizia, ai suoi due caduti e alle loro famiglie nel giorno dei funerali ...

Accadde oggi - 16 ottobre 1983 : ‘Long John’ Giorgio Chinaglia dice Addio al calcio : La rubrica ‘Accadde oggi’ di calcioWeb ricorda l’addio al calcio di Giorgio Chinaglia, tra i protagonisti della conquista dello Scudetto della Lazio nel 1974. Dopo una carriera perlopiù tra Roma e New York, è il 16 ottobre dell’83, ben 36 anni, che ‘Long John’ (così era soprannominato) saluta definitivamente il rettangolo verde. Nato a Carrara, si trasferisce da piccolo a Cardiff, dove trascorre gran ...

Dynasty 3 su Netflix slitta al 2020? Addio agli episodi in contemporanea : Nelle prime due stagioni eravamo abituati a seguire le vicende dei Carrington subito dopo la messa in onda americana. Ora, tutto cambia con Dynasty 3 su Netflix. Secondo prime indiscrezioni, la piattaforma avrebbe deciso di slittare gli episodi al prossimo anno, probabilmente in un unico blocco. Dato che la serie TV targata CW viene distribuita a livello globale su Netflix, la decisione influenzerà non solo l'Italia, ma anche il resto dei Paesi ...

Addio Tina Galante - la giornalista ha perso la battaglia contro il cancro : era seguitissima sui social : “Tutte le scarpe che ho indossato si sono rivelate inadatte al percorso della vita. Le ho buttate e ho continuato a piedi scalzi..” . Questo l’ultimo messaggio postato poche ore prima di morire da Tina Galante , amatissima insegnante , storica blogger e giornalista. Una scomparsa che ha destato commozione e dolore tra i tanti suoi amici e chi aveva avuto modo di apprezzare il suo spirito battagliero attraverso le riflessioni ...

Addio al terzino napoletano Mistone : giocò e vinse in maglia azzurra : È morto all'età di 83 anni Dolo Mistone, terzino sinistro del Napoli degli anni '50 e '60. Mistone ha sempre giocato con la maglia azzurra con la quale nella stagione...

La nuova vita a Cagliari e l’Addio all’Inter - a tutto Nainggolan : “strano non calcolare più un giocatore che…” : Il centrocampista belga ha parlato della sua nuova avventura a Cagliari, soffermandosi anche sulle sue esperienza alla Roma e all’Inter Radja Nainggolan è tornato a casa, il centrocampista belga infatti si è ripreso la maglia del Cagliari nel corso dell’ultima finestra di mercato, spinto anche dalla decisione dell’Inter di non contare più su di lui. LaPresse/Alessandro Tocco Una situazione strana, che il Ninja è riuscito ...

Tumore al seno metastatico - la scoperta dei ricercatori napoletani : «Addio chemio - nuove terapie a bersaglio molecolare più efficaci» : Le donne con Tumore al seno metastatico possono evitare la chemioterapia: una meta-analisi di 140 studi che ha incluso 50.029 pazienti, pubblicata su Lancet Oncology e coordinata...

Platinette Abbandona la Tv. Il Commovente Addio di Mauro Coruzzi Agli Italiani! : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha annunciato il suo Addio alla televisione con un lungo e Commovente discorso durante la prima puntata di Italia Si, ecco cosa ha dichiarato nel programma di Marco Liorni. Platinette ha scelto, Italia Si, per dare il suo Addio alla televisione. Il suo Commovente discorso è iniziato con queste parole “Ho 64 anni è ho chiesto a Italia Si di ospitarmi in questa prima puntata per spiegare cosa mi sta ...

Pd - Zingaretti : “Addio di Renzi? Ci dispiace - un errore”. Il partito in coro : “Sbaglia - una scelta incomprensibile. Motivi della scissione fragili” : Per Nicola Zingaretti si tratta di un “errore”, che provoca dispiacere, soprattutto in un momento in cui la forza del Pd “è indispensabile per la qualità della nostra democrazia”. La scissione di Matteo Renzi e il suo addio al Pd assieme a una pattuglia di parlamentari (una ventina di deputati e 10 senatori) provoca la reazione del segretario, che scansa le polemiche e tiene il timone puntato sul governo: “Ora ...

Mandzukic Juventus - ipotesi Qatar : Addio immediato? Tutti i dettagli : Mandzukic Juventus- Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus in maniera immediata aprendo le porte al Qatar, ipotesi valida fino al 30 settembre, data di chiusura del mercato. L'attaccante croato starebbe valutando alcune super offerte, ma bisognerà capire se l'attuale numero 17 della Juventus avrà voglia di confrontarsi ancora con il calcio europeo. Detto questo, non […]

Questo tracker Bluetooth di Xiaomi costa appena 13 euro : dite Addio agli oggetti persi : Xiaomi Bluetooth Key Finder è un nuovo gadget dedicato a chi è alla ricerca di un dispositivo economico per non perdere più le proprie chiavi

Ue - Gentiloni agli Affari economici? Addio alle procedure d'infrazione : Ursula von der Layen ha ufficializzato la composizione della nuova Commissione Ue, che vede l'ex premier italiano Paolo Gentiloni nel ruolo di Commissario agli Affari Economici. Un dicastero "di peso" per l'Italia, che così dovrà proporre quelle modifiche al patto di stabilità e crescita che garantiscano le migliori condizioni per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, verificando al contempo ...