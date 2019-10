A undici anni le diagnosticano un tumore al cervello che non da scampo | dopo il primo

Dalle torture in Libia alla laurea in Italia. Il sogno di Abraham undici anni dopo : Il 19 settembre di quest’anno, Abraham Tesfai lo ricorderà per sempre. È il giorno in cui si è laureato, il giorno in cui ha coronato un sogno che inseguiva da bambino. Trent’anni, nato e cresciuto in Eritrea, oggi lavora come operatore in una cooperativa. Attivista impegnato per la tutela dei diritti umani dei suoi connazionali, vive a Bologna. Lì ha realizzato quel sogno per cui è scappato dal suo ...