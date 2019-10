A Roma la mafia non esiste secondo la Cassazione

Mondo di mezzo - per la Cassazione a Roma non era “mafia Capitale” : annullata la sentenza d’Appello per Buzzi e Carminati : Al massimo era Corruzione capitale. La Cassazione ha dichiarato esclusa l’associazione mafiosa nel processo “Mondo di mezzo”, ribattezzato Mafia capitale proprio per la contestazione dell’associazione di stampo mafioso a molti degli imputati. Un reato escluso dal primo grado e riconosciuto dalla sentenza d’Appello che però i Supremi giudici non hanno considerato provato. Cadono anche molte delle accuse contestate a ...

La mafia a Roma non esiste. Lo ha stabilito la Cassazione : Il 'Mondo di mezzo' non era un'associazione di stampo mafioso. Lo ha sancito la Cassazione nel processo su mafia Capitale. "Il reato di mafia è caduto per manifesta infondatezza. Finalmente c'è un giudice a Berlino". Lo ha dichiarato l'avvocato Francesco Tagliaferri, difensore dell'ex esponente Nar Massimo Carminati. "Una cosa e' certa: la mafia in questo processo non esiste, e' un'invenzione giuridica fatta a freddo". Lo ha ...

Scuola - Zevi (Osservatorio Roma) : “Dati choc su analfabeti. Dal fondo confische alla mafia - le risorse per investire sulla scuola” : “fondo Unico Giustizia ha quasi 2 miliardi euro sui conti, parte va destinata all’istruzione” “I dati sull’esercito nascosto dei diplomati ‘analfabeti’ resi noti dall’Invalsi sono scioccanti e, ancora una volta, dimostrano la centralità, per uno Stato avanzato, di un sistema scolastico efficiente ed al passo con i tempi. Ora basta con i pannicelli caldi e gli slogan: noi proponiamo un maxi aumento dei fondi per la Scuola attingendo ...

Roma Capitale della mafia : ecco come i clan si spartiscono la città : L'omicidio di Diabolik ha sconvolto gli equilibri silenziosi che attendevano la sentenza Carminati. Dando vita a una nuova geografia criminale come hanno fatto i Casamonica a diventare così potenti" Roma, la mappa del nuovo potere criminale" Le piazze di spaccio in cui i clan inondano Roma di droga " La morte di Diabolik e quello scambio di case e favori tra Irriducibili e Forza Nuova"

A Ostia è mafia - ergastoli al clan Spada : "Erano arrivati fino al cuore di Roma" : Tre ergastoli al clan Spada e il riconoscimento del 416 bis. È la sentenza (storica) emessa dai giudici della Corte d'Assise...

Maxiprocesso clan Spada - tre ergastoli : «Associazione mafiosa». Raggi : «Sul litorale di Roma c'è la mafia» : «Associazione mafiosa». Tre ergastoli per i membri del clan Spada. Davanti agli occhi della sindaca di Roma Virginia Raggi, presente nell'aula bunker di Rebibbia, è...

Roma : al via Restart e il Talent della Legalità ad Ostia contro la mafia : La lotta alla mafia la si può portare avanti anche con l'arte. Questo è l'obiettivo che si pongono due eventi che avranno luogo nel territorio della capitale. Il primo si ripete ormai da cinque anni e si chiama Restart, mentre il secondo si terrà ad Ostia ed è un contest musicale in cui i giovani si sfideranno e suoneranno per sposare una buona causa: il contrasto alle associazioni mafiose e il bisogno di Legalità. Oggi, 24 settembre, è attesa ...

Roma - chiesto ergastolo per tre esponenti del clan Spada di Ostia : sono accusati di mafia : La Direzione distrettuale antimafia di Roma ha presentato il conto al clan Spada di Ostia, al termine di un lunghissimo processo, cominciato nel 2018. Il 25 gennaio di quell'anno infatti un maxi-blitz eseguito dalle Forze dell'Ordine mise fine ad un brutto periodo per la cittadina laziale. Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, il sodalizio criminale si era impossessato illecitamente di tantissime attività commerciali che, come sottolinea il ...