Wind | passaggio alla fatturazione mensile | occhio alle spese derivate

(Di martedì 22 ottobre 2019) C'è un cambiamento in corso nel processo didi, sia per quanto riguarda l'utenza fissa che mobile, di cui vogliamo mettervi al corrente: a partire dal 12 gennaio 2020, così come illustrato su 'Informa', lapasserà dcadenza bimestrale a quella. Il gestore arancione ci ha tenuto a rassicurare che i costi resteranno gli stessi, e che ilsi è reso necessario per motivi di carattere tecnico-operativo. Il conto telefonico, come suggerito dall'operatore, potrebbe essere contrassegnato da una durata più corta, e da una conseguente spesa inferiore, rispetto all'offerta bimestrale valsa finora. Quelli che hanno optato per la domiciliazione bancaria, dovranno sostenere più pagamenti (12 futuri a fronte degli attuali 6). Se siete abituati a pagare le vostre bollette attraverso il bollettino postale, il cambio della cadenza di ...

