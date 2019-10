Watchmen vola alto con la strage di Tulsa e il possibile cameo di Ryan Murphy | boom di

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) La lunga notte disi è conclusa qualche ora fa quando anche i più ritardatari si sono ritrovati davanti alla tv per vedere (o rivedere) la première di questa nuova serie HBO. I più impavidi sono riusciti a gustare l'evento in diretta alle 3 del mattino in inglese proprio su Sky Atlantic mentre tutti gli altri hanno atteso di vedere l'episodio in prima serata su Sky Atlantic ieri sera, in versione sottotitolata, o poi in streaming su Now Tv e ondemand. Per tutti gli altri l'appuntamento si sposta a lunedì 28 ottobre quando l'episodio arriverà in prima serata in italiano, ma come è andata questa lunga maratona a colpi di maschere gialle, misteri e le immagini delladi? Sono proprio i violenti eventi diin Oklahoma, nel 1921, a dare il via alla serie con le immagini di una città di residenti afroamericani investita da un violento attacco razziale. Il ...