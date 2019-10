«Watchmen» | la serie Tv spiegata con l’America di Trump e i suprematisti

«Watchmen» - serie tv - episodio 2. Il trailer e cosa aspettarsi : Watchmen è cominciato, o quasi: la premiere in versione originale con i sottotitoli è andata in onda lunedì 21 su Sky Atlantic, mentre la serie HBO partirà ufficialmente in versione doppiata lunedì 28 ottobre. «Quis custodiet ipsos custodes?» («Chi sorveglierà i sorveglianti stessi?»). Questo ci si domanda nel fumetto di Alan Moore e la stessa questione si apre nell'incipit della serie ...

Serie tv su NOW TV - 8 tra le migliori del 2019 da Euphoria a Watchmen : La ricchezza dei cataloghi di Netflix e Prime Video offre da anni una moltitudine di opportunità per gli appassionati, ma è tra le Serie tv su NOW TV che troviamo alcuni dei più grandi successi e dei titoli più interessanti dell'intero 2019. Fra casi mediatici globali e produzioni meno popolari ma osannate dalla critica, le migliori Serie tv disponibili su NOW TV fanno del 2019 un anno spettacolare per la piattaforma streaming di Sky. Ne ...

«Watchmen» - la serie tv. Quando esce su SKY - lo streaming - cast - trama e news : Dopo un conto alla rovescia lungo, sottolineato dal tick tock che scandiva (anche) i teaser, è finalmente arrivata l'ora di Watchmen. La serie tv è la nuova punta di diamante di HBO e, dopo la release americana (alle 3 di notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre), è pronta alla messa in onda su Sky Atlantic, ogni lunedì dal 21 ottobre per nove prime serate, quanti sono gli episodi. Già definita «la serie ...

La serie Watchmen è un ottimo adattamento che maschera le inquietudini del presente : https://www.youtube.com/watch?v=-33JCGEGzwU L’attesa è finita e il Doomsday Clock torna a ticchettare: arriva dal 21 ottobre su Sky Atlantic in contemporanea con l’americana Hbo Watchmen, la serie tv tratta dal fumetto culto di Alan Moore e Dave Gibbons (il primo dei quali ha come di consueto rifiutato ogni riconoscimento dell’adattamento). A occuparsene, con grande ambizione e anche con grande cautela rispetto a una fanbase ...

La lunga notte di Watchmen al via in Italia e negli Usa : la serie firmata da Damon Lindelof non passerà inosservata : La lunga notte di Watchmen può prendere il via in Italia e negli Usa dove, tra nove ore, andrà in onda il primo episodio. La serie firmata da Damon Lindelof fa già gola al pubblico in tutto il mondo ed è per questo che Sky ha pensato bene di mandare in onda il primo episodio in contemporanea Usa proprio oggi, nella notte tra il 20 e 21 ottobre 2019 su Sky Atlantic in versione originale, per riproporlo poi ogni lunedì alle 21.15 con i sottotitoli ...

Watchmen dal fumetto DC arriva la serie tv di Damon Lindelof. Da non perdere : Watchmen su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv in contemporanea con HBO dal 21 ottobre in versione sottotitolata dal 28 in versione doppiata Watchmen alle 3 del mattino e alle 21:15 del 21 ottobre Un potenziale cult ha bisogno della contemporanea mondiale. Ecco così che dal 21 ottobre nel doppio formato 3 del mattino e prima serata arriva su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv (disponibile On Demand) in versione originale con sottotitoli ...

Watchmen - 5 cose da sapere prima di guardare la serie tv : C’è molta attesa per il debutto della serie tv prodotta da Hbo Watchmen: il tanto chiacchierato adattamento della graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons farà il suo debutto nella notte fra il 20 e il 21 ottobre negli Stati Uniti, trasmessa in contemporanea anche da noi in Italia su Sky Atlantic. A occuparsi di questo delicato adattamento, dopo aver firmato ambiziosi successi come Lost e The Leftovers, è Damon Lindelof, uno degli autori ...

«Watchmen» : su Sky la prossima serie must-see : Watchmen, le immagini della serie SkyWatchmen, le immagini della serie SkyWatchmen, le immagini della serie SkyWatchmen, le immagini della serie SkyWatchmen, le immagini della serie SkyWatchmen, le immagini della serie SkyCome sarebbe successo se la storia fosse andata diversamente? Se l’America avesse vinto la guerra del Vietnam e Robert Redford si fosse candidato a presidente degli Stati Uniti? Il mondo, oggi, avrebbe l’aspetto che l’occhio ...

Watchmen in contemporanea su Sky Atlantic da ottobre : la programmazione speciale della serie : Dopo due anni dall'annuncio della serie, Watchemen si prepara per il debutto americano, previsto per il prossimo 20 ottobre, e per quello italiano. Sky ha annunciato che la serie tv firmata e prodotta da Damon Lindelof arriverà su Sky Atlantic in contemporanea Usa. Lo show si ispira all'iconico fumetto degli anni '80 di Alan Moore, Dave Gibbsons e John Higgins, lo stesso che ha già dato i natali al film di Zack Snyder del 2009, e sarà ...

Watchmen - nel nuovo trailer della serie tv cresce la minaccia : https://www.youtube.com/watch?v=UEVlbdnmnOg Ci si avvicina alla data del 20 ottobre, quando su Hbo e in contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic, debutterà la serie tv di Watchmen. L’adattamento seriale dei fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons curato da Damon Lindelof sarà ambientato nello stesso universo narrato delle storie originali, senza però esserne un rifacimento. Nel nuovo trailer diffuso durante la notte degli Emmy vediamo ...

Watchmen - il nuovo trailer della serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=-33JCGEGzwU Dopo l’ufficializzazione nelle settimane scorse della data di debutto, sappiamo che manca ormai poco all’arrivo di Watchmen, la serie tv che Damon Lindelof ha tratta dall’omonimo graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons (interessante notare come il nome di Moore, dopo i dissidi recenti, sia stato rimosso dalle comunicazioni ufficiali, dove rimane solo la dicitura “basato ...

«Watchmen» - la serie tv HBO potrebbe essere il cult d'autunno : Venerdì 13 settembre HBO ha pubblicato un nuovo entusiasmante trailer per il suo adattamento di Watchmen ed è, a tutti gli effetti, il miglior sguardo possibile che si possa avere sul mood della serie di Damon Lindelof, co-creatore di Lost e The Leftovers. Finalmente possiamo dare una sbirciatina sotto la maschera di Looking Glass per trovare ... Tim Blake Nelson! Gioia delle gioie. Sembra che il suo vigilante stia unendo le forze con ...

Serie Tv DC - supereroi e vigilanti : a ottobre arrivano in Italia Doom Patrol e Watchmen : Arriveranno ad ottobre anche in Italia due Serie tv tanto attese tratte dai fumetti DC: si tratta di Doom Patrol e di Watchmen. La prima è già stata trasmessa in streaming negli Stati Uniti sulla piattaforma DC Universe lo scorso febbraio e verrà distribuita in Italia da Amazon Prime Video il 7 ottobre. La seconda, basata sulla graphic novel di Alan Moore, arriverà su Sky Atlantic il 20 ottobre in contemporanea con HBO....Continua a leggere

Trailer Serie Tv : i vigilanti di Watchmen - l'horror di Castle Rock - gli attori di Modern Love : Le immagini raccontano più di mille parole il senso di una Serie tv. Certo spesso i Trailer ingannano e sono costruiti ad arte per catturare l'attenzione, ma indubbiamente le scene aiutano a scoprire il mondo che ci aspetta quando inizieremo a vedere una determinata Serie tv. Ancor di più nel caso di una novità. Watchmen i vigilanti mascherati di HBO Arriva il 20 ottobre su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic in Italia la prima stagione di ...