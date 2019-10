Watchmen | i supereroi secondo Damon Lindelof

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Niccolò Sandroni Debutta su Sky la serie tv dicrea un prodotto rispettoso delle precedenti versioni che vuole però dire la sua Finalmente è uscita la prima puntata di, l’attesa serie tv basata sui fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons e in parte sequel del film del 2009 diretto da Zack Snyder. Non si tratta solo di una serie tv tanto attesa dai fan ma anche un gradito ritorno per, il creatore di Lost e The Leftovers, uno dei nomi più amati e odiati in circolazione a causa del dibattuto finale della serie tv creata insieme a J.J. Abrams. Conproduce una serie tv che si muove in un campo pericoloso a causa del difficile compito di realizzare uno show di spessore che abbia rispetto del fumetto e del film, tenendo conto anche del controverso periodo che stanno passando le trasposizioni di questo genere di ...

Luca8807 : @darthdaenerys C'è la polizia che indossando abiti da supereroi combattono contro una banda di criminali, tutti che… - ciakmag : Eh no, questi non sono i soliti supereroi. #Watchmen - MrEfis79 : Quando il fumetto di supereroi mainstream (#Marvel & #DC) diventa cinema mainstream, #Watchmen ritorna. Per rimett… -