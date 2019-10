Volley | Matteo Piano ha riportato una lesione al crociato | stagione finita?

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) Con la maglia della Nazionale italiana dimaschilesi era infortunato in World Cup nella gara contro il Canada, uscendo sul finire del primo set per un problema al ginocchio sinistro. L’azzurro in ricaduta da un muro aveva ravvisato dolore e per questo era stato sostituito.non aveva preso poi parte alle ultime gare dell’Italia e, rientrato a Milano, il capitano della squadra meneghina è stato sottoposto ai rituali esami strumentali, i quali purtroppo hanno evidenziato ladel legamentoanteriore, secondo quantodaball.it. In passato l’azzurro si era operato al tendine d’Achille ed era tornato dopo un lungo stop. Ora questa nuova batosta, proprio nell’anno olimpico: la suapotrebbe essere già, infatti le prime stime parlano di un’operazione e di uno stop che potrà variare tra i ...

