Volevo fare la rockstar : la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 : Oggi, martedì 22 ottobre 2019, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Volevo fare la rockstar, serie tv di Rai 2, diretta da Matteo Oleotto, con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè e Angela Finocchiaro.

Scorsese : "Volevo fare un film con i miei amici. Netflix mi ha dato il tempo - la tecnologia e i soldi per The Irishman" : Un film di 3 ore e mezza, costato 160 milioni di dollari, con effetti speciali avveniristici che tolgono 35-40 anni ad attori ve viaggiano per gli 80, girato da un maestro del cinma come Martin Scorsese e interpretato da icone e vincitori di premi Oscar come Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Si tratta di ‘The Irishman’, la pellicola presentato oggi in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma e in programmazione al ...

Volevo fare la rockstar - nuova fiction della Rai : trama e quando va in onda : Volevo fare la rockstar, la nuova fiction targata Rai Due con un cast brillante: quando va in onda nuova fiction in arrivo su Rai Due. Dopo i successi di Rocco Schiavone, il Cacciatore e la Porta Rossa la seconda rete della Rai continua nella sua opera di produzione di serie tv. Questa volta, però, non […] L'articolo Volevo fare la rockstar, nuova fiction della Rai: trama e quando va in onda proviene da Gossip e Tv.

Marco Carta : "Volevo fare coming out da anni ma chi gestiva la mia immagine mi invitava a pensarci bene" : Il cantante rivela di aver rimandato il coming out perché consigliato il tal senso da chi gestiva la sua immagine. Oggi che...

Trascorre 5 giorni in una camera con la figlia morta : “Volevo fare foto con la sorellina neonata” : La triste storia di una giovane mamma che si chiama Emily e della sua famiglia arriva dal Regno Unito. La figlia di sei anni, Darcy, affetta da un raro disturbo che l’ha costretta a subire 20 interventi nella sua breve vita, è morta pochi giorni dopo la nascita della sorellina che tanto desiderava.Continua a leggere

Il promo di Volevo fare la Rockstar - Valentina Bellè e Giuseppe Battiston nel nuovo family drama di Rai2 (video) : Si intitola Volevo Fare la Rockstar la nuova serie di Rai2 con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston prossimamente in onda in tv e disponibile in streaming su Raiplay. Un titolo che va ad arricchire il catalogo della fiction di Rai2, fino a qualche anno fa completamente fermo per mancanza di budget ma ora tornato a crescere con titoli come La Porta Rossa, Rocco Schiavone e la nuova serie prodotta da Pepito Produzioni in cui Battiston e la ...

Mertens : “Siamo in Belgio - Volevo fare il nostro gioco e non lo abbiamo dimostrato” : Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Genk-Napoli. “Dopo i tre punti in casa col Liverpool questo è un peccato. Era bello tornare qua, in Belgio. Ma volevo farlo con i tre punti. E’ un peccato”. E’ comunque un punto, un segno di continuità, se vogliamo trovare un lato positivo “Sicuramente. Grazie che lo dici così. Ma dopo, quando vieni nello spogliatoio ti senti un po’ male. Per me soprattutto. ...

Il futuro della serie tv Rai al Wired Next Fest con Volevo fare la rockstar : Ospiti del Wired Next Fest di Firenze 2019, la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta e le attrici Valentina Bellè e Angela Finocchiaro hanno incontrato il pubblico per parlare di Volevo fare la rockstar, nuova serie di Rai Fiction e di Pepito, prossimamente in onda su Rai2 e disponibile su Raiplay. “Sono davvero felice di aver interpretato Olivia, la protagonista di Volevo fare la rockstar“, ha detto Valentina Bellè. ...

Volevo fare la Rockstar : Trama e Anticipazioni della Nuova Fiction! : Volevo Fare la Rockstar: tutte le Anticipazioni sulla Nuova fiction di Rai 1, che sceglie di far riflettere in maniera simpatica ma anche profonda. Ecco quello che c’è da sapere… Volevo Fare la Rockstar è la Nuova fiction che verrà mandata in onda presto sul piccolo schermo in autunno. E’ ambientata in Friuli Venezia Giulia e narra le vicende di Olivia che, appunto, aveva il grande sogno di imparare a cantare e diventare una ...

Milan-Inter - Conte senza messe misure : “Volevo fare bella figura. Litigio Lukaku-Brozovic? Ad averne…” : L’allenatore nerazzurro si è complimentato con i propri giocatori per il successo nel derby, tornando sul Litigio tra Lukaku e Brozovic Primo derby della Madonnina e prima vittoria per Antonio Conte, che rimane in testa alla classifica con la sua Inter dopo quattro vittorie in quattro partite. Massimo Paolone/LaPresse L’allenatore nerazzurro ha espresso la propria soddisfazione per questo risultato ai microfoni di DAZN, ...

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro : "Raffaella Mennoia mi ha sempre lasciato fare ciò che Volevo" : Mariano Catanzaro, intervistato dal settimanale 'Novella 2000', in edicola questa settimana, è intervenuto nella lite social tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti di 'Uomini e Donne' come Mario Serpa e Teresa Cilia. L'ex corteggiatore e tronista del programma di Maria De Filippi ha difeso, a spada tratta, il lavoro della redazione: Raffaella mi ha sempre lasciato fare ciò che volevo. Chi ha seguito format sa che ho realizzato le cose ...