Vitalizi | il taglio light della Sicilia | avviato l’iter per diminuirli del 9% M5s | “Così

(Di martedì 22 ottobre 2019) E alla fine anche lataglierà idei suoi consiglieri regionali. Ma si tratterà di un: il 9% dell’assegno. Lo prevede il disegno di legge incardinato alla commissione speciale sulla riduzione deidell’Assemblea regionalena. Il testo base è quello del Consiglio di presidenza. Entro il 31 ottobre dovranno essere presentati gli emendamenti, la commissione poi, che comincerà l’esame il 5 novembre, dovrà esitarlo entro il 7 novembre. Il testo prevede il ricalcolo deiin base al contributivo e unlineare del 12%, che si ridurrà al 9% sulla base dei parametri approvati dalla Conferenza Stato-Regioni. Si tratta quindi di una sforbiciata molto inferiore a quella nazionale: alla Camera e al Senato ilè arrivato anche al 60% dell’assegno. In, invece, si lavora a una piccola sforbiciata che potrà comunque ...

