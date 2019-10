VIDEO – Thiago Motta sulla panchina del Genoa | le prime parole in rossoblu

Fonte : forzazzurri

Il portale gianlucadimaraza.com ha raccolto leimmagini dell'arrivo in albergo dell'ex centrocampista.è stato scelto per succedere ad Andreazzoli dopo 8 giornate di campionato. ""Sei contento?". "Molto!". Parla pochissimo, come si poteva immaginare. Ma ha un sorriso largo così. È arrivato a Genova l'ex centrocampista, che Preziosi ha scelto come nuovo allenatore. Domani firmerà il suo contratto, quindi conoscerà tutta la squadra.

