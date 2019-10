Viaggia in treno | piange al telefono con la mamma perché è senza soldi e poi si

Fonte : baritalianews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Una ragazza , Ella Jahannessen era in viaggio ine stava parlando alcon landonon aveva. Aspettava un bonifico di 35 dollari che non arrivava e non sapeva come fare. Poi, dopo aver chiuso la conversazione, si è addormentata. Al risveglio sulle sue gambe ha trovato un fazzoletto al cui interno c’erano 100 sterline. La ragazza, cheva sulda Peterborough a Leedsnon, non ha assolutamente idea di chi le abbia voluto fare questo regalo. La raggazza, che ha 23 anni, racconta così sui social quello che le è accaduto: “Stavo parlando con mia madre al: ero rimasta. Ero molto preoccupata per le mie finanze”. E poi ha aggiunto: “Nel giro di un anno e mezzo, ho perduto mio padre e i suoi genitori. E’ un momento molto buio della mia vita, in cui mi sento sempre sul filo del rasoio.” E poi ha concluso così: “Questa ...

LeFrecce : Segui il ritmo di @MikaSounds e del suo Revelation Tour. Viaggia con #LeFrecce, usa il codice MIKA e ottieni fino a… - lelelatta : A Torino il treno magnetico che viaggia a 1200 km/h: Torino-Milano in 7 minuti, Appendino spinge per la realizzazio… - Habanerorange : @InfoAtac vi dovete solo vergognare tre mesi per revisionare le scale mobili, in giappone, e non su un altro pianet… -