Viaggi | le mete imperdibili del 2020

Fonte : gqitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) La voglia diare non conosce confini. Lo sa bene la celeberrima guida Lonely Planet, che come ogni anno ha deciso di stilare la sua personale classifica delle nazioni, delle regioni e delle città internazionali da scrivere in grassetto nella lista dei desideri per il, alla voce «perfette per una vacanza da sogno». Ecco allora che il primo consiglio in vista dell'anno nuovo suona forte e chiaro: zaino in spallo, e tutti pronti per immergersi tra le meraviglie paesaggistiche dell'Himalaya. In vetta alla graduatoria dei Paesi da visitare il prima possibile troviamo infatti il Bhutan, piccolo angolo di paradiso particolarmente attento alla sostenibilità del suo turismo: si tratta infatti dell'unica nazione mondiale non solo a impatto zero, ma addirittura a emissioni negative di carbonio. Qui sarà possibile godersi qualche giorno ...

RegioneMarcheIT : ??Buongiorno marchigiani, la #buonanotizia della giornata è senza dubbio questa. ?????? La @RegioneMarcheIT ha ottenuto… - PiemonteBT : #Arte, #viaggi e curiosità dalla rete: Best in Travel, mete top 2020 di Lonely Planet - EuropeBT : #Arte, #Viaggi e curiosità dalla rete: Best in Travel, mete top 2020 di Lonely Planet -