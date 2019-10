Venezia-Limoges oggi | EuroCup basket 2019-2020 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) A partire da questa sera, martedì 22 ottobre, tornerà lacon la quarta giornata del girone. Si inserisce in questo contesto anche il match tra l’Umana Reyer, in programma a partire dalle 20.30 al Taliercio di Mestre. Attesa una grande partita fra due formazioni che sanno di dover vincere per continuare a giocarsi le proprie carte verso il passaggio del turno. I ragazzi di coach De Raffaele dopo le due sconfitte iniziali hanno trovato la prima gioia con la vittoria in casa contro il Tofas Borsa. I veneti sono ancora a caccia della continuità, visto che il successo europeo della scorsa settimana non è stato poi replicato domenica nella trasferta di Treviso. Servirà dunque ancora una volta una prestazione incoraggiante per i Campioni d’Italia che ancora non sono riusciti ad ingranare la sesta marcia ed il tempo inizia a stringere. Di ...

