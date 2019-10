Varese | cinque bulli minacciano un compagno | Ti veniamo a prendere

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Lavinia Greci A salvare il giovane, che ha ricevuto le intimidazioni via social, è stato l'intervento della polizia, che si è presentata davanti alla scuola e ha portato i ragazzini in questura. Uno di loro aveva un coltellino Sono stati denunciati per minacce aggravate. Sono tutti minorenni, con un'età compresa tra i 13 e i 15 anni. È accaduto a, dove la denuncia alla polizia, che ha fermatoadolescenti, è arrivata da una mamma residente in città, preoccupata per le intimidazioni arrivate al figlio sui social network. Un atto dismo così evidente da dover ricorrere all'intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, infatti, il giovane minacciato temeva una spedizione punitiva all'uscita da scuola da parte del gruppetto, che sui social aveva postato una frase più che eloquente, insieme a emoji che rapprensentavano bombe e coltelli: "Ti ...

