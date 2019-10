Usare innovazione per contrastare il sommerso Mattarella incoraggia gli

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) “Rilanciare un clima di fiducia per famiglie e imprese appare indispensabile, utilizzando al meglio le opportunità offerte dall’digitale per un’efficace azione di contrasto a contraffazione ed economie parallele che sottraggono rilevanti risorse fiscali alla comunità”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio all’assemblea di Confesercenti. Parole che suonano come unmento alle misure su contanti e pagamenti con carte, rimandate a luglio come frutto di una tregua armata tra Conte e Di Maio sulla manovra. “Le trasformazioni in atto nel sistema distributivo sottolineano la rilevanza del tema della equità e della giustizia sociale nel comparto”, aggiunge il capo dello Stato.Conte a Confesercenti: “Rinvio Pos per ridurre le commissioni. Nessun effetto ...

