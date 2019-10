Uomo armato ruba un' ambulanza a Oslo e si lancia sui pedoni | arrestato

Oslo - Uomo armato ruba ambulanza e travolge la folla : molti feriti - anche bimbo sul passeggino : Terrore nel centro di Oslo. Un uomo ha rubato un'ambulanza e si è lanciato sulla folla ferendo diverse persone. La polizia ha aperto il fuoco, riuscendo a bloccarlo e lo ha arrestato. Lo...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Uomo armato di coltello in Vaticano - 18 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi Francia: arrestato un terrorista che stava preparando un attentato in stile 11 settembre. I dettagli, 18 ottobre 2019,

Paura a Novara : polizia e carabinieri danno la caccia a un Uomo armato di machete : Da questa mattina carabinieri, polizia di Stato e polizia locale stanno cercando un uomo armato di un machete nei dintorni della zona del casello autostradale di Novara Est. L'individuo, che potrebbe essere pericoloso, è stato avvistato questa mattina da una pattuglia della polizia stradale.Continua a leggere

Germania - sparatoria in strada ad Halle : “Diversi morti - Uomo armato in fuga” : sparatoria ad Halle, città della Sassonia-Anhalt, in Germania. Secondo la polizia, ci sarebbero diversi morti, almeno due, ma le informazioni a disposizione sono ancora frammentare: "Non uscite, restate chiusi in casa. Il killer è in fuga ed è armato".Continua a leggere

Terrore in Germania - sparatoria e bomba a mano davanti la sinagoga : «Un Uomo armato spara attorno a sé : diversi morti» : «Polizia: diversi morti in una sparatoria ad Halle», nell'est della Germania: lo scrive il sito del'emittente tedesca N-Tv. «Un uomo armato spara attorno a sé»...

Fermo - Uomo armato di roncola semina il panico in centro : minacce ai passanti - anche bambini : Si tratta di un 38enne, di origine nigeriana, che nei giorni scorsi aveva preso di mira gli utenti del cimitero locale, pretendendo soldi. L'uomo è stato fermato dopo due ore. "Si tratta di un irregolare - ha spiegato il sindaco Paolo Calcinaro - non inserito in programmi di accoglienza e già raggiunto da provvedimento di espulsione".Continua a leggere

Fermo - Uomo armato di roncola semina il panico in centro. Fermato dalle forze dell’ordine dopo tre segnalazioni : Per un’ora e mezzo ha seminato il panico lungo viale Trento, a Fermo, urlando sotto la pioggia con in pugno una roncola e minacciando le auto di passaggio e terrorizzato i presenti. Quando sul posto sono arrivati polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, l’uomo, un nigeriano, è fuggito a piedi prima di essere catturato a Fosso Vallescura. “Si tratta di un irregolare – ha dichiarato all’Ansa il sindaco Paolo ...

Parigi - Uomo armato di coltello ferisce due poliziotti e viene ucciso : Torna il terrore a Parigi. Un uomo si è lanciato, armato di coltello contro i poliziotti alla prefettura della capitale francese. Le forze dell'ordine, dopo breve colluttazione lo hanno...

Parigi - Uomo armato di coltello ferisce persone in Prefettura : ucciso dalla polizia : Allarme giovedì alla Prefettura di Parigi dove un uomo si presentato armato di coltello e si è scagliato sui presenti colpendo diverse persone prima di essere ucciso dai poliziotti in servizio.Continua a leggere

L’Uomo del giorno : German Denis - il nuovo ‘carro armato’ della Reggina : Prosegue la consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘. Copertina dedicata quest’oggi a German Denis, che compie 38 anni. E’ soprannominato ‘El Tanque‘ (il carro armato) per via della sua grande forza fisica. L’attaccante argentino è tornato in Italia, a distanza di tre anni dall’ultima volta: è l’ambiziosa Reggina a pensare a lui, affidandogli le chiavi dell’attacco ...

Uomo armato irrompe durante nozze nella cattedrale di Palermo : “Temevamo attacco terroristico“ : Il responsabile del gesto è stato identificato come un 33enne con problemi psichici. La pistola impugnata si è rivelata finta ma la paura è stata tanta visto che l'Uomo è entrato urlando e puntando l’arma conto i parenti degli sposi scatenando un fuggi fuggi generale prima di essere fermato dal padre della sposa e poi arrestato dai poliziotti.Continua a leggere