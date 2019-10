UOMINI E DONNE Anticipazioni oggi | 22 ottobre | Sperti difende Riccardo | Trono Over

UOMINI e Donne oggi - Riccardo amareggiato : “Ida non sei corretta” : Riccardo Guarnieri lascia Uomini e Donne e attacca Ida Platano L’inizio della puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne è stata assolutamente scoppiettante. Difatti c’è stato il tanto atteso confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Un confronto in cui è emerso un fatto clamoroso: Ida ha confidato al cavaliere tarantino di non provare niente nei suoi confronti. Finita qua? Nemmeno per idea perchè successivamente è ...

UOMINI e Donne - Gennaro e Valentina si frequentano : Valentina torna in studio e racconta l'uscita con Gennaro, cavaliere che si era presentato in studio, la scorsa settimana, per lei. I due si sono sentiti e visti una sera."Lei mi ha detto che, poiché abbiamo pensato di vederci nel weekend, lei sabato era libera ma io avevo un matrimonio. E domenica, lei, avrebbe lavorato tutto il giorno. Mi ha detto che avrebbe finito di lavorare alle 21 e le ho detto "Alle 21 sarò a Firenze e ti porto a ...

UOMINI e Donne - Ida Platano lascia il programma : "Io sto uscendo da sola" Con queste parole Ida si alza dalla sedia, saluta Maria De Filippi, Gemma e gli opinionisti in studio.

UOMINI e Donne - Riccardo Guarnieri - lasciato da Ida - abbandona il programma : Ida conferma di voler chiudere la storia con Riccardo, nell'apertura di puntata. Armando sottolinea che Ida lo ha cercato. Riccardo chiede se sia vero:"TI ho detto, non arriviamo in puntata per scoprire cose nuove"

Sossio Aruta e Ursula Bennardo - non solo le nozze : l’ex di UOMINI e Donne annuncia un’altra grande novità : Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo. l’ex cavaliere di Uomini e Donne sogna i fiori d’arancio con la compagna che lo scorso 11 ottobre ha dato alla luce la loro prima figlia insieme. Lo ha confidato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, cui ha svelato anche un altro progetto, ma stavolta di lavoro, con la mamma di sua figlia Bianca. Lui è già divorziato e già padre di 2 bambini, Ursula invece è già mamma di 3 figli, ma ...

“Ci sposiamo”. UOMINI e Donne - l’annuncio in studio davanti a Maria : scendono tante lacrime : Una puntata ricca di spunti quella di oggi di Uomini e Donne con il trono over che riserverà tante sorprese. Nel corso della puntata, vedremo ancora al centro dello studio Ida Platano che ha dichiarato di non sentire più un sentimento forte nei confronti di Riccardo Guarnieri. Le troppe delusioni e i continui sfoghi del passato sembrano aver segnato Ida, la quale ha dato questa triste notizia al Guarnieri. Un discorso inaspettato quello della ...

Colpo di scena a UOMINI e Donne : le lacrime e poi lascia il trono over con lui : Colpo di scena al trono over di Uomini e Donne: dopo lacrime e discussioni, lasciano il programma insieme. No, non stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che ultimamente dominano il programma di Maria De Filippi. Questi nuovi importanti sviluppi, fa sapere il sito il Vicolo delle News che diffonde le anticipazioni di una delle ultime registrazioni del trono over, riguardano Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si frequentano da ...

UOMINI e Donne Trono Classico - Giulio Raselli : “Ho sofferto” : Trono Classico, Giulio Raselli: “Ho sofferto per una storia finita male” E’ un dato di fatto: il Trono Classico non riesce a stare al passo con i tempi rispetto al Trono Over. E’ paradossale, vista la differenza anagrafica che intercorre, ma il pubblico premia puntata dopo puntata le vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri, preferendoli ai tronisti e alle troniste di oggi. A DiPiù Tv, nel frattempo, Giulio ...

UOMINI e Donne - Sossio e Ursula : matrimonio e nuovo lavoro insieme : Uomini e Donne, Sossio e Ursula si sposano e lavorano insieme Periodo d'oro per Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne. La coppia è al settimo cielo per la nascita della piccola Bianca ed è pronta a compiere il grande passo, quello del matrimonio. In realtà l'ex Dama intende aspettare,

UOMINI e Donne oggi : discussioni e due ospiti in studio : Uomini e Donne oggi Trono Over: continuano le discussioni che vedono protagonisti Ida e Riccardo oggi a Uomini e Donne va in onda la seconda parte del Trono Over. Nel corso della puntata, vedremo ancora al centro dello studio Ida Platano. Ricordiamo che ieri la dama ha dichiarato di non sentire più un sentimento forte

Teresa Langella - ex UOMINI e donne - e Andrea Dal Corso : 'Andiamo a vivere insieme' : La loro storia è nata in maniera a dir poco burrascosa nella scorsa stagione del Trono Classico di Uomini e donne. Teresa Langella e Andrea Dal Corso avevano, infatti, deciso di concedersi una seconda possibilità, dopo il 'no' di lui nella puntata serale della scelta, ma in pochi avevano creduto alle loro reali intenzioni. Le voci di 'business' si erano fatte insistenti sul web, dove molti utenti si erano detti certi che la loro storia non ...

Anticipazioni UOMINI e Donne : una coppia si sposa - Gemma delusa : Gemma Galgani viene messa da parte da Jean Pierre a Uomini e Donne Il secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne vedrà al centro dello studio Gemma Galgani. La dama di Torino però dovrà mandare giù un boccone molto amaro: Jean Pierre accetterà di conoscere una nuova signora. Il cavaliere deluderà Gemma Galgani, mostrandosi molto aperto e ben disposto verso l’ultima arrivata, addirittura i due progetteranno di ...

Luigi Mastroianni - ex UOMINI e Donne - replica ai fan : 'Rispettate il momento con Irene' : Da diverse settimane, ormai, le attenzioni dei telespettatori di Uomini e Donne sono rivolte a Luigi Mastroianni e Irene Capuano, i quali già da qualche tempo hanno smesso di mostrarsi insieme sui social network. La coppia - formatasi durante la puntata serale del Trono Classico trasmessa lo scorso marzo - continua ad essere distante, evitando di apparire insieme sui rispettivi profili Instagram e di commentare i vari post. Da quando il deejay ...

UOMINI e Donne - Riccardo Guarnieri sbotta contro Ida Platano : “Adesso mi girano le scatole” : A Uomini e Donne tiene ancora banco la storia infinita di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nell’ultima puntata del trono over andata in onda abbiamo visto la dama ancora molto amareggiata per i suoi trascorsi col cavaliere di Taranto. Poco prima lui le aveva confessato di provare ancora dei sentimenti, ma lei, nonostante l’emozione, prima ha preso tempo, poi ha spiegato in studio il suo pensiero riguardo a un eventuale ritorno di fiamma con ...