“Una sorpresa per te” A Detto Fatto arriva il bellissimo fratello di Bianca Guaccero

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019) Gli ascolti tv e i dati Auditel della fascia pomeridiana, registrano un’altra ecatombe di ascolti per la Rai. Su Rai 2diristagna sui 630.000 spettatori (4.9%). Su Rai 1 Vieni da Me di Caterina Balivo si è fermato a 1.566.000 spettatori (11.5% di share) e con La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano fermatisi a 1.458.000 spettatori con il 13.3% (presentazione 1.088.000 – 10.9%). I due sono stati strabattuti da Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque e il suo 17.4% con 1.784.000 spettatori nella prima parte, 17.4% con 2.001.000 spettatori nella seconda e 13.8% con 1.789.000 spettatori nella terza, brevissima, dedicata ai social network. Come, il programma condotto daè fermo al 5% e per risollevare le sorti di ”” la Rai ha pensato bene di inserire una nuova rubrica condotta da ...

