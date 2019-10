“Una nuova vita” Perde il marito dopo 17 anni di vita insieme | oggi finalmente ha

“Una nuova avventura”. Gemma - il video sui social è virale : e fioccano i commenti : In attesa di torna in video a settembre Gemma Galgani è tornata sui social con una diretta destinato a diventare virale. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha condiviso di essere pronta ad una nuova e divertente avventura: la sua estate in bicicletta. Attrezzata con tanto di caschetto e giubbino da “motociclista”, Gemma racconta: “Avevo detto che avrei iniziato l’estate in allegria, vivacizzandola, quindi ho cominciato dalla bicicletta ...