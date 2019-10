Un premio Nobel rifiutato e il rifiuto di un premio Nobel

Il premio Nobel Karl Barry Sharpless chiude la XVII edizione di Bergamo Scienza : chiude domani, domenica 20 ottobre, dopo 16 giornate di incontri, conferenze, dialoghi e spettacoli dedicati alla Scienza, la XVII edizione di Bergamo Scienza. Con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, scienziati di fama internazionale hanno coinvolto il vasto pubblico del festival proponendo soluzioni per affrontare le complesse sfide ambientali e sociali della società contemporanea. La chiusura di questa edizione di BergamoScienza sarà ...

Tumori - il premio Nobel Allison : “100% di malati vivi con l’immunoterapia? Sono ottimista” : “Oggi grazie all’immunoterapia, a 5 anni dalla diagnosi e anche oltre, più del 50% dei malati di melanoma al quarto stadio è vivo”, afferma l’americano James P. Allison, vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2018. “Sono pazienti che prima del 2011, se non trattati, avevano davanti 7 mesi di vita” mentre ora “possiamo parlare di ‘cura’, termine impensabile fino a pochi anni fa, pure per ...

premio Nobel Tokarczuk : temo l’avanzare dell’autocensura : La scrittrice polacca Olga Tokarczuk, Premio Nobel per la letteratura 2018 (ma riconoscimento conferitole lo scorso 10 ottobre), ha espresso forte preoccupazione e timori per casi di auto-censura da parte di scrittori in seguito alla vittoria dei sovranisti di Jaroslaw Kaczynski alle elezioni in Polonia. Il partito di destra governa dal 2015 e si appresta a farlo per altri 4 anni grazie al 45% delle preferenze raccolto a queste ultime elezioni. ...

Luigi Di Maio umiliato dal premio Nobel : "Abolire la povertà"? La ricetta che smentisce clamorosamente il M5s : Di Maio aveva promesso di abolire la povertà, tuttavia non ha preso il Nobel per l' economia. Il riconoscimento invece è andato a tre economisti che la povertà hanno provato a sconfiggerla veramente. Tre i vincitori quest' anno: l' indiano Abhijit Banerjee, la francese Esther Duflo - marito e moglie

Domani l’assegnazione del premio Nobel per l’Economia : E’ in programma Domani l’assegnazione del Nobel per l’Economia 2019: si tratta del 51° nella storia del Nobel, trattandosi di una categoria introdotta solo nel 1969. Il Premio nelle altre discipline è stato istituito dal chimico e industriale svedese Alfred Nobel nel 1895, mentre quello per l’Economia è nato per iniziativa della Banca di Svezia che lo finanzia tuttora. Il riconoscimento è importante dal punto di vista ...

Le critiche al premio Nobel a Peter Handke : Diversi intellettuali e politici stanno protestando perché durante e dopo le guerre jugoslave difese Slobodan Milosevic e minimizzò i massacri compiuti dai serbi

premio Nobel per la Pace al primo Ministro dell'Etiopia - Abiy Ahmed Ali : Il Premio Nobel per la Pace 2019 viene assegnato al primo Ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali, con la seguente motivazione: “Per i suoi sforzi per raggiungere la Pace e la cooperazione internazionale e, in particolare, per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea”. Questo quanto deciso dall'apposito Comitato, composto da cinque personalità nominate dal Parlamento norvegese. Negli ultimi anni il ...