Un marchio in discontinuità con il passato Proforma spiega il logo di Italia

(Di martedì 22 ottobre 2019) La spunta per indicare l’idea di concretezza. Le ali in volo per non dimenticare la dimensione ideale. E la “V” per riprendere l’iniziale di “Viva”. Dopo l’ondata di critiche che il simbolo del nuovo partito di Matteo Renzi ha suscitato,, l’azienda che ha ideato il, ha deciso dire dove nasca quel disegno. “L’obiettivo era trovare un simbolo che segnasse una discontinuità con ildella politicana. Unche risultasse originale, non riconducibile a matrici ideologiche tradizionali e capace di parlare a tutti”, ha scritto la società su Facebook.Ogni parte delha un suo significato preciso.: “Abbiamo provato a fondere tre idee in una. 1) Una spunta. Quella che si mette sulle “cose fatte”. Per evocare ...

