Umbria : M5S - ‘l’ha detto anche Salvini - Tesei inadatta a governare regione’ : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Secondo Matteo Salvini servono ‘ovunque candidati nuovi, specchiati. Se uno ha il Comune in bancarotta come fa a fare il governatore?’ Ottima domanda: dunque a che titolo la leghista Donatella Tesei si candida a fare la governatrice dell’Umbria dopo aver lasciato un buco di almeno 2 milioni di euro a Montefalco?”. Così in una nota i parlamentari umbri del MoVimento 5 Stelle Tiziana ...

Regionali - Berlusconi : “In Umbria cambiamento epocale”. E critica M5s : “Tasse e manette” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi: “Col centro-destra abbiamo vinto insieme tutte le elezioni per le Regioni e per molti Comuni che si sono svolte dopo le elezioni nazionali. Governiamo molto bene. Questo governo delle 4 sinistre applica invece la solita ricetta del tassa e spendi che, coi Cinquestelle, è diventata Tassa e ammanetta. In Umbria oggi si presenta la possibilità di un cambiamento epocale”. L'articolo ...

**Pd : Morani - ‘alleanza M5S? riflettiamoci ma prima vediamo Umbria’** : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Io sono d’accordo a fare una seria riflessione sulla strategia delle alleanze ma prima vediamo come va l’esperienza di governo e come andranno le elezioni in Umbria”. Alessia Morani, sottosegretario al Mise, commenta così all’Adnkronos le parole di Nicola Zingaretti, secondo cui l’accordo di governo con i 5 Stelle dovrebbe diventare un’alleanza politica. ...

Matteo Salvini - un sondaggio turba la Lega. Incognita "indecisi" - in Umbria Pd e M5s sognano il ribaltone : Ci mancava solo l'Umbria a turbare i sogni di Matteo Salvini. Tutti i sondaggi danno la leghista Donatella Tesei in vantaggio sul giallorosso Vincenzo Bianconi in vista delle regionali del 27 ottobre. Secondo Swg il centrodestra è in una forbice tra 48 e 53%, il candidato di Pd e M5s tra 41 e 45%. S

Paolo Mieli a Omnibus : "Voto in Umbria - se Pd e M5s perdono si apre una crisi epocale" : Una profezia, piuttosto definitiva, firmata Paolo Mieli: "Se la maggioranza giallorossa dovesse perdere in Umbria si aprirebbe una crisi epocale", "solo il Pd sostiene Giuseppe Conte". Ospite ad Omnibus, su La7, l'ex direttore del Corriere della Sera traccia una analisi sulla coalizione di centrosin

Il caso che agita il candidato di Pd e M5s in Umbria : Un caso scuote la campagna elettorale di Vincenzo Bianconi, l'imprenditore alberghiero di Norcia candidato di M5s e Pd a governatore dell'Umbria. Il Corriere dell'Umbria ha rivelato che la famiglia dell'imprenditore ha ricevuto complessivamente otto milioni di fondi per la ricostruzione post terremoto, di cui sei milioni per gli hotel da ristrutturare e due milioni e mezzo per gare e affidamenti nei servizi mensa dei moduli abitativi. La fonte ...

Sondaggi - il partito di Renzi si ferma al 3 - 5%. Conte sempre primo tra i leader. Regionali Umbria - testa a testa tra M5s-Pd e centrodestra : Dopo settimane in calo, la Lega torna a crescere nei Sondaggi (30%) così come il partito Democratico, che recupera qualche decimale e si attesta al 21,9%, mentre perdono quota il Movimento 5 Stelle (20,2) e il neonato Italia Viva di Matteo Renzi che si ferma al 3,5%. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’istituto Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani presentata martedì sera a Cartabianca su Rai 3. Leggera ripresa per ...

