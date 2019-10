Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi | torna ai massimi storici la Lega | bene FDI

Fonte : baritalianews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Enrico Mentana ha voluto precisare che la manovra in via di definizione porta solo tanta confusione e moltissime tasse. Il giornalista è stato molto duro nei confronti dell’attuale governo affermando anche che il centrodestra invece, ha contrapposto alla coalizione di governo una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma con la partecipazione di oltre 200 mila persone. Il risultato di una manovra pasticciata e piena di tasse e una manifestazione che dimostra la forza del centrodestra e in particolare di Matteo Salvini, secondo iSwg sono i seguenti. Lariai suoiattestandosi al 34% tondo tondo. Un risultato eclatante che dimostra come in una sola settimana il Carroccio ha guadagnato quasi l’1% nelle intenzioni di voto degli italiani. Altro partito che sta aumentando di molto i suoi consensi in questigiorni è senza dubbio ...

you_trend : ???? Urne aperte oggi in #Canada per il rinnovo del Parlamento! ?? Il Premier uscente Justin #Trudeau dovrà vedersela… - La7tv : #tgla7 Ultimi #sondaggi: cresce il centro-destra e Italia Viva, calano Pd e M5s - you_trend : ???? Elezioni in #Canada: la media degli ultimi sondaggi pre-elettorali a cura di @Qc_125 vede i Conservatori di Andr… -