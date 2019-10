Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Roma, 22 ott. (Adnkronos) –hato oggi ladi pre-, funzionale all’alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul mercato Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da, si legge in una nota, ha dato vita a un social network che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un App mobile, si propone come punto di riferimento mondiale per tutti gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istutituzionali, professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario. La piattaforma , già online con oltre 45 mila utenti iscritti a livello mondiale, rapun marketplace per l’interscambio di informazioni, aggregando domanda e offerta di servizi destinati agli operatori del settore economico e ...

TV7Benevento : Ucapital24 presenta comunicazione di pre-ammissione a Borsa italiana... - BinaryOptionEU : #Ucapital24 presenta comunicazione di pre-ammissione a Borsa italiana - fisco24_info : Ucapital24: presenta comunicazione di pre-ammissione a Borsa italiana : -