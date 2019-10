Tulsa | 1921 | storia vera della strage che apre «Watchmen» | la serie tv

Fonte : gqitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il primo episodiotvsi é aperto con le immagini del massacro di), un episodio poco conosciutodegli Stati Uniti. Laavvenne nelè America profonda e benché oggi sia la seconda città degli Usa, e in grande sviluppo grazie al boom dell'industria petrolifera, all'inizio del Novecento era ancora una città periferica fondata poco meno di un secolo prima dai nativi americani costretti a lasciare le loro terre a est del Mississippi e a reinsediarsi altrove per effetto dell'Indian Removal Act del 1830. Con la scoperta dell'oro nero la città aveva assistito poi a un vorticoso sviluppo e aveva chiamato amolti afroamericani in cerca di opportunità di lavoro in un'area dove, fin dalla fondazionecittà negli anni '30 dell'Ottocento, le linee di confine tra le classi sociali si sovrapponevano a quelle etnico-razziali. Nel ...

