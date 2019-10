Trump ed Erdoğan spingono l’Europa a creare nuove alleanze

SIRIA - INTESA TURCHIA-USA/ Trump e Putin si dividono Erdogan e Assad : Il cessate il fuoco in SIRIA è solo l'ok alle annessioni turche da parte di Trump, che intanto si accorda con Putin sul futuro della SIRIA di Assad

Mike Pence annuncia il cessate il fuoco in Siria per 5 giorni. Trump twitta : "Grazie Erdogan" : Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Siria di 120 ore in cui gli Usa favoriranno l’evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara. Lo ha detto il vicepresidente americano Mike Pence dopo l’incontro con Erdogan.Le sanzioni imposte dagli Usa alla Turchia per l’offensiva in Siria stanno tolte appena il cessate il fuoco diventerà permanente. La ...

«Non fare lo sciocco - ti chiamo dopo» L’insolita lettera di Trump a Erdogan : Il 9 ottobre il presidente americano scrive al suo omologo turco aprendo a un compromesso con i curdi siriani. La replica del «sultano»: «L’ho gettata nella spazzatura» - La trappola logica in cui è finito Donald Trump (l’analisi di G.Sarcina)

Siria - Pence e Pompeo ad Ankara per chiedere cessate il fuoco. Erdogan “getta nella spazzatura” la lettera di Trump : Il vice presidente americano, Mike Pence, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sono arrivati ad Ankara dove incontreranno il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, nel tentativo di mediare un "cessate il fuoco" e fermare l'offensiva turca in corso nella Siria nord-orientale contro i curdi. Nelle scorse ore, Erdogan aveva deciso di non ricevere Pence, ma poi ha cambiato idea e accettato l'incontro. "La nostra missione è di vedere se ...

Siria - la lettera di Trump a Erdogan : “Non essere stupido - non voglio distruggere l’economia turca”. Ma il ‘Sultano’ non si ferma : “Caro presidente, lavoriamo per un buon accordo! Non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone e io non voglio essere responsabile della distruzione dell’economia turca. E ti puoi fidare che lo posso diventare”. Inizia così la lettera che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato il 9 ottobre al suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, il giorno in cui la Turchia ha ufficializzato ...

“Don’t be a fool!”. L’assurda lettera di Trump a Erdogan : Sta circolando una lettera piuttosto bizzarra – su carta intestata della Casa Bianca, dunque corrispondenza istituzionale ufficiale – che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan il 9 ottobre scorso, giorno in cui quest’ultimo ha dato ufficialmente il via all’operazione militare nel nord della Siria contro i curdi. Il testo doveva essere un modo per dissuadere Erdogan dai suoi ...