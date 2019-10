Tremila euro per venire in Italia | così ci portavano i migranti dall' Est

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Andrea Pegoraro Si tratta in gran parte di siriani, iracheni, iraniani, eritrei e afghani, riconducibili al traffico dai Balcani al nostro Paese. Le indagini delle Polizie di Slovenia,, Bosnia e Croazia hanno permesso di smantellare l'organizzazione composta da 10 persone, che avrebbero guadagnato illegalmente circa 450 milaSono arrivati inillegalmente attraverso la rotta balcanica, pagando i trafficanti tra i 1.500 e i 3.000. Si tratta di 150in gran parte siriani, iracheni, iraniani, eritrei e afghani. Le indagini delle polizie di Slovenia,, Bosnia e Croazia hanno consentito di smantellare una rete criminale di trafficanti di uomini composta da almeno 10 persone. Le ricerche sono state coordinate dapol, l’agenzia dell’Unionepea finalizzata alla lotta al crimine. In Slovenia sono stati quindi denunciati per il reato di ...

